Limited Run Games переиздаст оригинальную DOOM для Super NES

Limited Run Games - известный дистрибьютор и издатель игр, зачастую выпускающий просто великолепные оригинальные издания для культовых игр.

В частности, DOOM получит переиздание для Super NES с красивым картриджем, при помощи которого можно будет играть на консоли Nintendo. Прием предзаказов откроется 11 июля и продлится до 10 августа. Стандартное и коллекционное издания будут выпущены ограниченным тиражом в 666 экземпляров.

В это издание входят 14 совершенно новых уровней, режим «Nightmare Mode и впервые на SNES - поддержка технологии «rumble» с помощью совершенно нового контроллера - это лучший опыт игры в DOOM на SNES.