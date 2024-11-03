На будильнике Nintendo Alarmo запустили Doom

Пора вводить новую субкультуру — «запускаторы Doom». На каких только устройствах не побывал культовый шутер, но пришла очередь будильника Alarmo. В Nintendo его представили в октябре — это устройство будит геймеров музыкой из известных игр компании. Учитывая технические особенности будильника, на нём удалось запустить Doom.



Энтузиаст GaryOderNichts, мастер хакерства и расширения возможностей электроники, продемонстрировал, что возможно играть в Doom на Alarmo. Это стало возможным после множества просьб — изначально хакера интересовали лишь функциональные способности будильника и установка на него стороннего контента. Например, он сначала лишь проецировал на устройство фотографию кота.



Увы, на данный момент Doom на Alarmo лишён поддержки звука. Для запуска полноценной версии игры образ должен быть сжат. Однако можно запустить бесплатную версию Doom с первым эпизодом — для этого не потребуется дополнительных модификаций.



Alarmo можно приобрести только подписчикам Nintendo Switch Online за 99 долларов, а в открытую продажу будильник поступит в 2025 году.