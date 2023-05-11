Переиздание DOOM получило бесплатное дополнение Base Ganymede с 27 новыми уровнями ©

Если у вас есть расширенные версии DOOM и DOOM 2, выпущенные в 2019 году, для вас есть хорошие новости. Первая игра получила Base Ganymede бесплатно, добавив 27 новых уровней, подходящих для всех уровней навыков. Теперь она доступна на всех платформах с поддержкой кооператива и многопользовательской игры.

Base Ganymede, разработанная Адамом Вудманси, была выпущена в 2009 году и состоит из трех эпизодов. Мегавад получил положительные отзывы и даже стал одним из победителей 19-го ежегодного конкурса Cacowards.

Base Ganymede — лишь одно из многих дополнений, официально добавленных к переизданиям DOOM и DOOM 2. Другие включают Harmony, Anomaly Report, Doom Zero, Sigil (от Джона Ромеро, работавшего над оригинальной игрой) и многое другое. Final Doom от id Software также был доступен бесплатно.