Разработчики GZDoom создали форк UZDoom из-за конфликта с руководителем

В сообществе моддеров Doom произошел раскол. Группа разработчиков покинула проект GZDoom, популярного порта для запуска классических игр серии, и основала его форк под названием UZDoom. Причиной стал затянувшийся конфликт с ведущим разработчиком и сопровождающим проекта, известным под псевдонимом Graf Zahl.

Информация о разногласиях появилась в официальном Discord канале ZDoom. Модератор сообщил, что из-за конфликта с Graf Zahl многие разработчики решили уйти и работать над новым форком движка. Согласно заявлению, UZDoom станет прямым продолжением GZDoom, унаследует все его функции и в будущем получит новые. Главным отличием станет более стабильная структура разработки со здоровым сотрудничеством и меньшими полномочиями, предоставленными отдельным руководителям проекта.

Подробности конфликта были изложены в отчете об ошибке на GitHub под заголовком Управление проектом. В нем разработчики указали на проблемы, связанные с тем, что руководитель добавлял в проект непроверенный код, использовал ИИ-модели для его написания и скрывал значительные изменения в коммитах. В ответ на претензии руководитель проекта оставил короткое сообщение: Не стесняйтесь делать форк проекта под... Впоследствии отчет был заблокирован.