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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 897 оценок

Самый шумный способ: Doom запустили на звуковых волнах

Simple Jack
Новости

Doom продолжают запускать на разнообразных вещах, которые, казалось, совсем для этого не предназначены. Пользователь Reddit под ником Wojtek-Graj смог превратить игру в аудиосигнал и перенести изображение на спектрограмму — устройство, которое визуализирует звуковые волны.

Управление передается с помощью микрофона. На него подаются звуковые сигналы, частота которых соответствует определенным действиям. Из-за чего «игра» в Doom получилась достаточно шумной.

В конце января Doom запустили на кишечной палочке. Изображение «грузилось» так долго, что на прохождение потребовалось бы больше 600 лет.

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-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сyberpunk

это будет первая игра, которую запустят инопланетяне на своём компе

0
Kirill22092

Когда уже его запустят на зарядке от шуруповёрта?
Всё поиграть не могу

-1