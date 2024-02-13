Самый шумный способ: Doom запустили на звуковых волнах

Doom продолжают запускать на разнообразных вещах, которые, казалось, совсем для этого не предназначены. Пользователь Reddit под ником Wojtek-Graj смог превратить игру в аудиосигнал и перенести изображение на спектрограмму — устройство, которое визуализирует звуковые волны.
Управление передается с помощью микрофона. На него подаются звуковые сигналы, частота которых соответствует определенным действиям. Из-за чего «игра» в Doom получилась достаточно шумной.
В конце января Doom запустили на кишечной палочке. Изображение «грузилось» так долго, что на прохождение потребовалось бы больше 600 лет.
это будет первая игра, которую запустят инопланетяне на своём компе
Когда уже его запустят на зарядке от шуруповёрта?
Всё поиграть не могу