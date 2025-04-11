В коллекционке дилогии DOOM шутер можно будет запустить прямо на коробке

Компания Limited Run Games анонсировала необычное коллекционное издание сборника ремастеров DOOM + DOOM 2. Комплект будет называться Will It Run Edition, а в его составе первый шутер цикла можно будет запустить прямо на коробке. Так энтузиасты пошутили над давней традицией запускать оригинальную Doom на самых необычных предметах.

Кроме обеих игр и коробки-«платформы», покупатели получат четыре компакт-кассеты с саундтреком, несколько коллекционных карточек и две игрушки в виде какодемона — одна как на магнитной подставке, другая же будет электронным устройством, способным… тоже запустить Doom. 666 копий Will It Run Edition обойдутся желающим в $666 каждая (аллюзия на Число зверя, учитывая «адскую» тематику игры). В переводе сумма составит 56,6 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС.

Оформить предзаказ на Will It Run Edition можно будет с 18 апреля по 18 мая. По словам Limited Run Games, распространение коллекционки не будет ограничено отдельными регионами, а сам комплект подойдет обладателям ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.