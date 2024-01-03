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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 884 оценки

Вышел новый мод для Doom с Джейсоном Вурхизом из Пятница 13-е

Simple Jack

Моддеры продолжают изощряться в придумках, пиля все больше и больше фанатских дополнений к играм. Вот и ребята под никами Gokuma and Kontra Kommando совместили сразу два культовых франчайза: Пятница 13-е и Doom.

Их мод интегрирует Джейсона Вурхиза в кишащую демонами вселенную Doom. Игрокам предстоит перемещаться по знакомым, но изменившимся ландшафтам Doom и сталкиваться с одной из самых знаковых фигур ужасов.

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

нет бы че интересное сделать а вот и нифига

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