Вышел новый мод для Doom с Джейсоном Вурхизом из Пятница 13-е

Моддеры продолжают изощряться в придумках, пиля все больше и больше фанатских дополнений к играм. Вот и ребята под никами Gokuma and Kontra Kommando совместили сразу два культовых франчайза: Пятница 13-е и Doom.
Их мод интегрирует Джейсона Вурхиза в кишащую демонами вселенную Doom. Игрокам предстоит перемещаться по знакомым, но изменившимся ландшафтам Doom и сталкиваться с одной из самых знаковых фигур ужасов.
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нет бы че интересное сделать а вот и нифига