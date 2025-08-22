Энтузиаст запустил Doom на 2,26-дюймовом экране зарядной станции Anker

Новая история о запуске классической игры Doom на устройстве, для которого она явно не предназначена.

На этот раз аппаратный хакер Аарон Кристофель выбрал настольную зарядную станцию Anker Prime, заявив, что она "работает лучше, чем ожидалось". Несмотря на то, что это устройство является по сути "повербанком", Anker Prime Charger — это крутое настольное устройство компании с впечатляющими характеристиками.

Однако для запуска классической 3D-игры не важны ни поддержка мощности в 250 Вт, ни шесть USB-портов, ни технология GaNPrime. Куда более значимыми оказались 2,26-дюймовый цветной дисплей с разрешением 480×200 пикселей и однокристальная система (SoC) Synwit SWM34S с 8 МБ SDRAM и 16 МБ памяти для хранения данных. Этот процессор работает на частоте 150 МГц и использует ядро Arm Cortex-M33. Скромных возможностей чипа оказалось достаточно, чтобы запустить игру, которая вышла в эпоху, когда домашние процессоры работали на частотах около 25–33 МГц. Кристофель также отмечает, что для достижения такой производительности пришлось немного снизить разрешение игры.

Особо впечатляет такая реализация Anker Doom тем, насколько играбельно она выглядит. Кристофель хвалит кликовый энкодер, расположенный справа от экрана, который отлично справляется с управлением. В встроенном видео можно увидеть геймплей: вращение ручки перемещает игрока вперед и назад, нажатие с вращением меняет направление на лево и право, а простое нажатие активирует огонь и открывает двери в игре. Звук в игре также обеспечивается энкодером — точнее, его щелчками и скрипом, так как аудиовыхода у устройства нет. Кристофель подчеркивает, что демонстрация Doom на зарядном устройстве была выполнена "полностью без каких-либо аппаратных модификаций". Для загрузки игрового ПО он использовал только отладочный заголовок — на задней панели устройства видно несколько проводов.

Doom уже портировали на множество неожиданных устройств: газонокосилки, тесты на беременность и даже запускали прямо из PDF-файла. Но запуск на зарядном устройстве с управлением через энкодер — это новый уровень креатива в сообществе любителей такого запуска игры.