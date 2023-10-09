Doom 3 получила мод, вдохновлённый Halo

Моддер Valkyries7331 выпустил мод для Doom 3 с целью перенести события этой игры во вселенную Halo. Это означает, что мод добавляет оружие, модели персонажей, предметы и элементы истории из Halo в Doom 3.
Для тех, кому интересно: этот мод, вдохновленный Halo, не представляет врагов из игр Bungie. Вместо этого вы будете сражаться со обычными какодемонами, заблудшими душами, бесами, рыцарями ада и всеми монстрами, которые уже доступны в Doom 3.
Скачать Doom 3: 2553 можно бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы также можете найти трейлер игрового процесса, который даст вам представление о том, чего пытается достичь этот мод.
Оригинал оружия Doom 3 выглядит намного богаче, одна только двухстволка уже радует.
Лучше бы выпустили мод на исправление треугольных голов, игра и так норм но модельки это просто пипец.
Миллион модов графических для этой игры исправляют этот недочёт, советую вот этот: https://www.moddb.com/mods/d3hdp-doom-3-essential-hd-pack/downloads/d3hdp-doom-3-essential-hd-pack-v20 игра сильно преображается в лучшую сторону, можно поставить улучшенное освещение, либо убрать ещё, там меньше тёмных мест делают в игре, но я без играл.
Считаю эту часть самой лучшей!Ремастер бы на нее! Да на движке современном!
Еще бы сделали ремастер на прекрасную игру Chaser: Вспомнить всё.