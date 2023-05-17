Этот мод превращает Doom 3 в олдскульный шутер "Беги и стреляй" ©

Моддер rulesnote выпустил удивительный геймплейный мод для Doom 3, который превращает его в олдскульный шутер в жанре "Беги и стреляй". Мод называется Runner's Doom 3, и его новая версия уже доступна для скачивания.

Runner's Doom 3 увеличивает скорость реакции и урон от атак большинства врагов. Также стоит отметить, что новая скорость ходьбы игрока быстрее предыдущей, а новая скорость бега более чем в два раза превышает предыдущую. Более того, она позволяет мгновенно порождать большинство врагов. Мало того, в основной игре игроки также смогут использовать двуствольный дробовик.

Runner's Doom 3 также содержит множество улучшений в ИИ. Например, импы теперь могут стрелять несколькими огненными шарами, двигаться к вам, стреляя снарядами, и чаще уклоняться от ваших выстрелов. Рейфы будут исчезать и появляться, приближаться к вам, а затем взрываться. Ревенанты выпускают несколько ракет подряд, а манкуби могут двигаться к вам, стреляя снарядами. Какодемоны также будут двигаться быстрее вас и попытаются вас укусить.

В общем, этот мод полностью изменит вашу игру в Doom 3. Так что если вы относитесь к тем поклонникам классического Doom, которые были разочарованы хоррор-подходом игры, советую скачать этот мод и попробовать.