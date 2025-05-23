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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.5 607 оценок

Для DOOM: The Dark Ages вышло новое обновление

Gruz_ Gruz_

Студия id Software выпустила небольшое обновление для DOOM: The Dark Ages (1.003), которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. Размер заплатки не превышает 500 МБ.По отзывам самих игроков, обновление помогло решить проблемы с вылетами, но не решило некоторые наиболее серьезные ошибки, о которых сообщалось с самого релиза.

Патч фиксит проблемы с вылеты при запуске карты и загрузке поздних сохранений, а также повышеет стабильность при использовании «Щит-пилы». Однако, как и прежде, в игре остаются нерешенными такие проблемы, как ошибка с трофеем «Берсерк», из-за которой игроки не могут получить платиновый трофей, даже если задание отмечено как выполненное. На данный момент единственным способом обойти ошибку является удаление текущего сохранения с созданием нового файла. Обновление доступно для всех платформ, но Bethesda еще не дала официальных комментариев по поводу проблем, указанных сообществом.

При этом список уже известных багов не изменился. Так, на консолях может наблюдаться некорректная передача данных при изменении профиля, на ПК - проблемы с V-Sync, разрешениями, использованием клавиш Alt-Tab и оверлеев MSI Afterburner и RivaTuner. Также сообщается об исчезновении врагов, пропаже иконок после переназначения кнопок и сбоях в определенных местах на карте.

Сами разработчики говорят, что расследуют эти случаи и обещают новые исправления в будущих обновлениях. А пока советуют в критических ситуациях перезагружать контрольные точки и быть особо внимательными при выполнении заданий, касающихся сбора коллекционных предметов и задач на мастерство.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Egik81

Айдишники даже на Vulkan онли умудрились сесть в лужу.

использованием клавиш Alt-Tab и оверлеев MSI Afterburner и RivaTuner.

ну низкоуровневый апи вулкан возможно играет роль в плане работы экраных буферов. Ведь он солидно отличается подходом от того же Direct3D входящего в пакет DirectX.

7
_Virk_

это уже не тот ID Software,что был раньше

2
Egik81 _Virk_

Да он давно уже не тот. Еще с ухода Ромеро. И провал его Daikatana послужило признаком. Сила айдишников была что они были единой коммандой. А сами по себе они мало на что способны.

White Dope

г@вно, а не игра. Мне даже впадлу расписывать почему она г@вно... из шутера сделать мили РПГ - это надо слабоумными быть до такой степени.. у них была всего одна задача - взять лучшее из Етернала и ДУМа 2016 и сделать приквел - они всё запароли...

PS: говорили друзья - бери Экспедицию... не послушал - взял этот мусор...

6
Light of Tfuth
1
lesorub88

Вот же разрабіы конченные тулят эту Denuvo а в итоге хер по всей морде имеют

3
valkar24

После этого обновления игра перестала запускаться из Gamepass, Denuvo выдаёт ошибку.