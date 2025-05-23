Для DOOM: The Dark Ages вышло новое обновление

Студия id Software выпустила небольшое обновление для DOOM: The Dark Ages (1.003), которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. Размер заплатки не превышает 500 МБ.По отзывам самих игроков, обновление помогло решить проблемы с вылетами, но не решило некоторые наиболее серьезные ошибки, о которых сообщалось с самого релиза.

Патч фиксит проблемы с вылеты при запуске карты и загрузке поздних сохранений, а также повышеет стабильность при использовании «Щит-пилы». Однако, как и прежде, в игре остаются нерешенными такие проблемы, как ошибка с трофеем «Берсерк», из-за которой игроки не могут получить платиновый трофей, даже если задание отмечено как выполненное. На данный момент единственным способом обойти ошибку является удаление текущего сохранения с созданием нового файла. Обновление доступно для всех платформ, но Bethesda еще не дала официальных комментариев по поводу проблем, указанных сообществом.

При этом список уже известных багов не изменился. Так, на консолях может наблюдаться некорректная передача данных при изменении профиля, на ПК - проблемы с V-Sync, разрешениями, использованием клавиш Alt-Tab и оверлеев MSI Afterburner и RivaTuner. Также сообщается об исчезновении врагов, пропаже иконок после переназначения кнопок и сбоях в определенных местах на карте.

Сами разработчики говорят, что расследуют эти случаи и обещают новые исправления в будущих обновлениях. А пока советуют в критических ситуациях перезагружать контрольные точки и быть особо внимательными при выполнении заданий, касающихся сбора коллекционных предметов и задач на мастерство.