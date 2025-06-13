DOOM: The Dark Ages получит саундтрек на виниле

Bethesda Softworks и Laced Records представили саундтрек для DOOM: The Dark Ages от id Software на виниле и CD. Предварительные заказы уже открыты на бокс-сет из 4 LP, содержащий все 35 треков из оригинального саундтрека игры, и двойной LP, содержащий 17 треков, тщательно упорядоченных композиторами игры, Finishing Move. Два эксклюзивных цветовых варианта для бокс-сета из 2 LP и 4 LP доступны в магазине Laced Records и Bethesda Gear Store.

Также открыты предварительные заказы на двойной CD с 35 треками, представленный в роскошном тройном разворотном конверте.

Особое внимание было уделено тому, чтобы физические релизы саундтрека темного фэнтезийного саундскейпа Finishing Move для DOOM: The Dark Ages были представлены с дизайнерской работой и упаковкой, которые отражают адские пейзажи DOOM. Коробка из 4 LP представлена ​​в двухслойном жестком картонном внешнем слипкейсе с выдавленным на внутреннем слипкейсе культовым символом Палача из DOOM. Вся виниловая упаковка была разработана id Software, с использованием иллюстраций от команды концепт-артистов id Software, а также Гжегожа Домарадского.