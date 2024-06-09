id Software поделилась новыми скриншотами DOOM: The Dark Ages

Сегодня компания Microsoft и студия id Software анонсировали новую часть во франшизе DOOM - The Dark Ages, показав эффектный геймплейный трейлер. Так же разработчики поделились новыми скриншотами из игры.
The Dark Ages станет приквелом двух последних частей серии: в этот раз Палачу Рока предстоит уничтожать демонов в средневековом сеттинге. Разработчики порадуют фанатов новым оружием: например в трейлере показали пилу встроенную прямо в щит. При этом классическое оружие тоже будет доступно в игре. Так же разработчики подтвердили, что игра выйдет ещё и одновременно на PS5.
DOOM: The Dark Ages выйдет в 2025-м году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
все таки радует, что игра ближе к думу 16 года.
больше мародеров, пожалуйста
Я надеюсь, с балансом здесь будет лучше, чем в Eternal. Оригинал - ещё более-менее, но в DLC разработчики решили, что целевая аудитория - это не те, кто хочет играть, а те, кто хочет заниматься мазохизмом.
В общем, концовку The Ancient Gods я смотрел на YouTube, так как из-за трейнера поймал баг и застрял.
Почему так много нытиков на цветастость этернал, там можно включить режим реалистичной картинки и будет как дарк фэнтези , я так и проходил, ну а баланс да подкачал
А, у тебя в сообщении первом ошибка была. Непонятно- то ли у "нас", то ли "у вас". Отбой тревоги
судя по тому что у нас была одна частичная мобилизация ,а у них она ни разу не прекращалась за все это время и как там сейчас хватают всех подряд на улице ихние заград отряды и делают законы под тотальный мясокомбинат,то у них тогда под лям уже походу должно быть