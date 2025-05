Саундтрек Doom: The Dark Ages стал доступен на Spotify

Официальный саундтрек к игре DOOM: The Dark Ages теперь доступен на Spotify. Созданный дуэтом Finishing Move Inc. саундтрек состоит из 35 треков, передающих жестокость и средневековую атмосферу новой главы культовой франшизы шутеров от id Software .

В общей сложности он длится 2 часа 14 минут и включает в себя такие напряженные треки, как «Unchained Predator», «Battle on the Blackened Tide» и «Divine Retribution». Такое разнообразие звуков подчеркивает идею игры, в которой темное фэнтези сочетается с висцеральным насилием.

Альбом является результатом сотрудничества id Software и команды Finishing Move Inc., работавшей над такими проектами, как The Callisto Protocol. Теперь они взяли на себя сложную задачу - передать всю звуковую тяжесть Doom: The Dark Ages.