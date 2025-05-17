Саундтрек Doom: The Dark Ages стал доступен на Spotify

Официальный саундтрек к игре DOOM: The Dark Ages теперь доступен на Spotify. Созданный дуэтом Finishing Move Inc. саундтрек состоит из 35 треков, передающих жестокость и средневековую атмосферу новой главы культовой франшизы шутеров от id Software .
В общей сложности он длится 2 часа 14 минут и включает в себя такие напряженные треки, как «Unchained Predator», «Battle on the Blackened Tide» и «Divine Retribution». Такое разнообразие звуков подчеркивает идею игры, в которой темное фэнтези сочетается с висцеральным насилием.
Альбом является результатом сотрудничества id Software и команды Finishing Move Inc., работавшей над такими проектами, как The Callisto Protocol. Теперь они взяли на себя сложную задачу - передать всю звуковую тяжесть Doom: The Dark Ages.
Лучше Мика Гордона вряд-ли кто-то ещё напишет достойные треки для этой серии. Очень жаль что они разосрались
Многие композиции очень хороши. Чувствуется, что уважают наследие Гордона и свои фишки добавили. А ещё влияние Джанки ххл услышал, что вдвойне забавно. То нотки бпс, то дороги ярости. Не так плохо, как ожидал. Работа точно лучше, чем в древних богах
Саунд проходной вышел
В этом думе музыка как то типо, что то фоном бубнит и ладно.