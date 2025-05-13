Состоялся ранний релиз Premium-издания DOOM: The Dark Ages

Сегодня ночью состоялся ранний релиз шутера DOOM: The Dark Ages. Игра id Software уже стала доступна обладателям Premium издания игры.

DOOM: The Dark Ages является приквелом DOOM (2016) и DOOM: Eternal - в игре показано, с чего началась история Палача Рока. Сама история крутится вокруг войны с очередным боссом ада, который хочет избавиться от Палача — ведь тот единственный, кто может всерьёз подпортить ему планы по захвату мира.

Игра получила высокие оценки критиков - средняя оценка игры на Metacritic составила 85 баллов. Общий релиз игры состоится 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.