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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 366 оценок

Состоялся ранний релиз Premium-издания DOOM: The Dark Ages

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью состоялся ранний релиз шутера DOOM: The Dark Ages. Игра id Software уже стала доступна обладателям Premium издания игры.

DOOM: The Dark Ages является приквелом DOOM (2016) и DOOM: Eternal - в игре показано, с чего началась история Палача Рока. Сама история крутится вокруг войны с очередным боссом ада, который хочет избавиться от Палача — ведь тот единственный, кто может всерьёз подпортить ему планы по захвату мира.

Игра получила высокие оценки критиков - средняя оценка игры на Metacritic составила 85 баллов. Общий релиз игры состоится 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

28
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
R2Rtv

Шляпа полная, из хардкорного дума сделали очередной трешовый шутан

25
Александр Дантес

За неимением лучших вариантов, это топовый шутер этого года.

2
-zotik-

Он был хардкорным?

3
Shock Burst

Не знал что дум был хардкорным😂

1
Listoman

16 год + щит и парирования, усё для консолоты, которой этёрнал был слишком динамичным)

1
Listoman -zotik-

Был и есть, но не на лёгкой сложности)

1
001fess

Графон стал хуже, но требования выше, геймплей за капитана вымерику немного уныл. где нормальные сингл шутаны?

12
doverAthletic

вы там курите чето или пишете под 20 литрами пива и у тебя перед глазами все размывается поэтому графон стал на твоем 640p монике хуже, я хз

6
Shock Burst

Графон стал хуже говорит🤣

001fess doverAthletic

геймплей какого то бородача несколько дней назад смотрел в 4к на фуллхд, некоторые текстуры прямиком с Xbox 360.

2
HomyaQQ 001fess

Гений

Nodas 001fess

А то что Ютуб сжимает видео и качество падает смотря хоть в 8 к тебя не волнует ?

My life is a game

эх а мне ждать до 15 числа(

8
vyb3zz

Как и всем у кого геймпасс, ждем

PitifulMikael

Оппа, годнота подъехала, интересно как быстро станет доступно в зеленом магазине?

5
AceTheKing

Через пару лет как Денуву снимут

10
BoomGoTinko

400р стим акк с игрой , и играй .

4
My life is a game AceTheKing

ну не через пару лет, пираты полностью за бесплатно поиграю максимум 1-2 года наверное
в целом через 1-2 года снимают денуво же

2
Гамер132 My life is a game

Да никто не снимает уже денуво с ааа игр. Дед Спейс не ломан, дед ислэнд не ломан, атомик хёрт не ломан

1
My life is a game Гамер132

ну соболезнуем пиратам тогда

VIONICK08

Кстати, Space Marines 2 на фоне Dark Ages выглядит и играется просто уныло.

3
Pravdarub

Спэйс марин 2 на фоне всего играется уныло. Выйди она 10 лет назад и ее зачморили бы за вторичность.

3
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Ее ещё и релизнули раньше времени, в 20:00 по мск

1
VIONICK08

Вчера как раз попал на преждевременный релиз. Прошёл первую главу. Такого кайфа от игры я давно не испытывал - со времён Eternal, наверное. Графон, геймплей, музыка и оптимизация просто на высоте.

1
Mark500

Мика Гордона убрали ведь, уже в Этернале чувствовалось что музыка стала не та.

Scorpion_GamePlay

Стримеры всё равно уже прошли и забыли

doverAthletic

не, новый дум оч долгий, это прям видно, там миссия с драконами наверно на пол часа или час

Scorpion_GamePlay doverAthletic

в смысле дрочильня? ковырять босса пол часа?

trojamba

Кто знает на пс5 поддерживается мышка и клавиатура?