Состоялся ранний релиз Premium-издания DOOM: The Dark Ages

Сегодня ночью состоялся ранний релиз шутера DOOM: The Dark Ages. Игра id Software уже стала доступна обладателям Premium издания игры.
DOOM: The Dark Ages является приквелом DOOM (2016) и DOOM: Eternal - в игре показано, с чего началась история Палача Рока. Сама история крутится вокруг войны с очередным боссом ада, который хочет избавиться от Палача — ведь тот единственный, кто может всерьёз подпортить ему планы по захвату мира.
Игра получила высокие оценки критиков - средняя оценка игры на Metacritic составила 85 баллов. Общий релиз игры состоится 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Шляпа полная, из хардкорного дума сделали очередной трешовый шутан
За неимением лучших вариантов, это топовый шутер этого года.
Он был хардкорным?
Не знал что дум был хардкорным😂
16 год + щит и парирования, усё для консолоты, которой этёрнал был слишком динамичным)
Был и есть, но не на лёгкой сложности)
Графон стал хуже, но требования выше, геймплей за капитана вымерику немного уныл. где нормальные сингл шутаны?
вы там курите чето или пишете под 20 литрами пива и у тебя перед глазами все размывается поэтому графон стал на твоем 640p монике хуже, я хз
Графон стал хуже говорит🤣
геймплей какого то бородача несколько дней назад смотрел в 4к на фуллхд, некоторые текстуры прямиком с Xbox 360.
Гений
А то что Ютуб сжимает видео и качество падает смотря хоть в 8 к тебя не волнует ?
эх а мне ждать до 15 числа(
Как и всем у кого геймпасс, ждем
Оппа, годнота подъехала, интересно как быстро станет доступно в зеленом магазине?
Через пару лет как Денуву снимут
400р стим акк с игрой , и играй .
ну не через пару лет, пираты полностью за бесплатно поиграю максимум 1-2 года наверное
в целом через 1-2 года снимают денуво же
Да никто не снимает уже денуво с ааа игр. Дед Спейс не ломан, дед ислэнд не ломан, атомик хёрт не ломан
ну соболезнуем пиратам тогда
Кстати, Space Marines 2 на фоне Dark Ages выглядит и играется просто уныло.
Спэйс марин 2 на фоне всего играется уныло. Выйди она 10 лет назад и ее зачморили бы за вторичность.
Ее ещё и релизнули раньше времени, в 20:00 по мск
Вчера как раз попал на преждевременный релиз. Прошёл первую главу. Такого кайфа от игры я давно не испытывал - со времён Eternal, наверное. Графон, геймплей, музыка и оптимизация просто на высоте.
Мика Гордона убрали ведь, уже в Этернале чувствовалось что музыка стала не та.
Стримеры всё равно уже прошли и забыли
не, новый дум оч долгий, это прям видно, там миссия с драконами наверно на пол часа или час
в смысле дрочильня? ковырять босса пол часа?
Кто знает на пс5 поддерживается мышка и клавиатура?