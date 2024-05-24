Том Хендерсон ожидает анонс нового DOOM в июне

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон намекает на то, что в следующем месяце представят новый DOOM. По слухам, у игры будет название DOOM: Year Zero.
Ранее другие издания, в том числе Eurogamer, тоже сообщают о том, что ожидают анонс следующей части в следующем месяце. С большой долей вероятности это случится на Xbox Games Showcase. Предыдущая игра в серии, DOOM Eternal, вышла в 2020-м году.
Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.
Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.
Главное, чтобы не радужно-пёстрым.
Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов
настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам
А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9
Даёшь doom 3 remake в стиле dead space
Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров