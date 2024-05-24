Том Хендерсон ожидает анонс нового DOOM в июне

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон намекает на то, что в следующем месяце представят новый DOOM. По слухам, у игры будет название DOOM: Year Zero.

Ранее другие издания, в том числе Eurogamer, тоже сообщают о том, что ожидают анонс следующей части в следующем месяце. С большой долей вероятности это случится на Xbox Games Showcase. Предыдущая игра в серии, DOOM Eternal, вышла в 2020-м году.

Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.