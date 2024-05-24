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DOOM Year Zero TBA
Экшен, Шутер, От первого лица
7.6 19 оценок

Том Хендерсон ожидает анонс нового DOOM в июне

AceTheKing
Новости

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон намекает на то, что в следующем месяце представят новый DOOM. По слухам, у игры будет название DOOM: Year Zero.

Ранее другие издания, в том числе Eurogamer, тоже сообщают о том, что ожидают анонс следующей части в следующем месяце. С большой долей вероятности это случится на Xbox Games Showcase. Предыдущая игра в серии, DOOM Eternal, вышла в 2020-м году.

Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
saa0891

Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.

1
Каприз888

Главное, чтобы не радужно-пёстрым.

-1
Пользователь ВКонтакте Каприз888

Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов

-2
Гемор

настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам

0
TX ZX

А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9

-1
HITMAN 5

Даёшь doom 3 remake в стиле dead space

-1
Пользователь ВКонтакте

Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров

-2