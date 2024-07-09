Сегодня Dota 2 отмечает свой одиннадцатый день рождения – официальный релиз игры состоялся ровно 11 лет назад, 9 июля 2013 года.
Напомним, что Valve впервые показала Dota 2 на выставке Gamescom в 2011 году, где был проведен первый турнир из серии The International. Игра в течение ~двух лет находилась в стадии бета-тестирования. В 2015 году ее перенесли на движок Source 2.
Dota 2 исполнилось 11 лет
Сегодня Dota 2 отмечает свой одиннадцатый день рождения – официальный релиз игры состоялся ровно 11 лет назад, 9 июля 2013 года.
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