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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 067 оценок

Dota 2 исполнилось 11 лет

Simple Jack
Новости

Сегодня Dota 2 отмечает свой одиннадцатый день рождения – официальный релиз игры состоялся ровно 11 лет назад, 9 июля 2013 года.

Напомним, что Valve впервые показала Dota 2 на выставке Gamescom в 2011 году, где был проведен первый турнир из серии The International. Игра в течение ~двух лет находилась в стадии бета-тестирования. В 2015 году ее перенесли на движок Source 2.

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MunchkiN 616

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