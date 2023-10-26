Eva Elfie увеличит призовой фонд TI12: актриса переведет средства с OnlyFans

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что увеличит призовой фонд чемпионата мира по Dota 2. Контент-мейкерша переведет все деньги, которые заработала на OnlyFans до конца The International 2023.
«Здесь в Сиэтле многие говорят, что у The International 12 есть три главных недостатка:
1. Плохой отель для игроков.
2. Грустная атмосфера.
3. Урезаный призовой фонд.
Лично я с первым помочь не смогу, но попытаюсь решить остальные две проблемы!
Все мои деньги с «Onlyфанс», заработанные во время мероприятия (начиная с этого момента), будут добавлены в призовой фонд для победителей TI! Думаю, это гораздо лучший способ потратить 10 баксов, чем покупать компендиум без каких-либо айтемов»
The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд чемпионата оставляет более $3 млн. На момент публикации материала на турнире выступают три команды из Восточной Европы: Team Spirit, Virtus.pro и BB Team.
В конце сентября 2023 года Eva Elfie рассказала о своих любимых играх. Актриса заявила, что пробовала освоить Dota 2, но больше ей нравятся одиночные прохождения.
Не надо культивировать таких личностей.
Не надо культивировать дотеров и симпов, которые настолько никчёмны, что никогда не увидят голую женщину в реальности. Без них пoрнхаб обанкротится.
Я не знаю кто такие симпы, в доту играл и голых женщин видел, а вот на порнхабе не был
Симпы- это мальчики, которые поклоняются бабе, превозносят её. Они готовы донатить деньги полуголым стримершам с твича просто чтобы получить каплю её внимания.
Они не понимают, что пока ведут себя как олени, какой-то альфа имеет их богиню раком.
на порхаб заходи, он бесплатный) а вот ребяты, которые донатят на онлифанс вызывают вопросы
Потом она залетит,потом развод,алименты и ипотеки
блин, с чего у нее такая популярность? внешность довольно обычная, местами даже ниже среднего. видосы так же ничем особым не выделяются - середнячек напополам с кринжатиной...
У неё дырки и жопа зачётные.
поперек что ли?
под 30 градусов
Дрочеры, сэр.
Я тоже задаюсь таким вопросом ко многим актрисам такого рода. Но это исключительно вкусовщина.
Тут нет смысла спорить или протестовать, нравится людям и всё.
Шлюхам и порноактрисам не место в нормальных индустриях, но маргиналы голосуют долларом за это, печально наблюдать за такой деградацией и моральным разложением людей.
Не за горами когда их еще на оскар будут номинировать)))
Но порно это двигатель прогресса.
Там у них своя премия есть.
Ну лучше уж п*рноактрис, чем Аниту Саркисян.
Эх, мальчик, знал бы ты, какое прошлое было у твоей невесты/жены/объекта поклонения... Ты бы иначе на п*рноактрис смотрел.
1. Девочка знает как пиариться и тем самым увеличивать свою аудиторию.
2. То, что поддерживает игровые турниры --- хорошо! Все бы так делали, была бы серьёзная мотивация от разработчиков и самих игроков.
По внешним данным я её судить не могу --- не в моём вкусе девочка. ))) Но если у неё есть популярность, то многим нравится.
Фу,ну зачем тут такое постить,это же кринжатина.
Я стесняюсь спросить, а вот эта шлюха это и есть - "актриса фильмов для взрослых" чтоли? Если кто-то ебется за деньги - он однозначно шлюха, ну или шлюх, если можно так сказать.
Ну, благотворительность и меценатство - это всегда хорошо. А кто она и чем занимается - ее личное дело, не надо осуждать. Главное что ее деятельность не причиняет людям вред.
Эта Eva Elfie или просто Юля Романова из Омска - она ещё и блогерша, имеет на YouTube свой канал с 823 тысячами подписчиков и ТикТок с 6,2 млн. подписчиков. Так что она очень популярная девушка и нравится многим парням, поэтому старается везде себя показать.
Какая благородная женщина . Спасёт толстого Габена )
ну и времена пошли ...
Чел, возможно я сломаю твою реальность, но... Если приключения твоей жены с гопниками на вписках, одноразовые романы с пикаперами, посещения сауны с кавказцами и т.п. не попали на камеру и не были упомянуты при допросе о бывших, то это не значит, что она святая.
Жду ее в blacked или похожих студиях
Подрочил, но минус поставлю
"Здесь в Сиэтле" она же должна быть запрещена и под санкциями и гражданства у неё уже нету РФ, так что она не наша.
Половина комментов заднеприводные или школьники,которых бесят девочки ахахахаа
Лучше бы ротиком поработала у команды винеров
Не, ротиком за 3е место. А пилотка и дымоход 2 и 1 местам. И видеоотчёт сразу в сеть. Так было бы лучше. У ребятишек было бы больше стимула сражаться.
Винеры уже выстроились в очередь
И? К чему ты это скинул ?
Не заработанные деньги, а насосанные честным трудом
Кинул репорт, зачем это гoвно здесь?
игровые новости как бы, ты че ханжа
симпл джек ради новостей тут пишет хочешь сказать?
Какое отношение дотеры имеют к игровым новостям?
Если у тебя какие то проблемы с Дотой, это не отменяет факта, что новость связанна с игровой индустрией.
мне все равно ради чего, новость не нарушает правил