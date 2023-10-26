Eva Elfie увеличит призовой фонд TI12: актриса переведет средства с OnlyFans

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что увеличит призовой фонд чемпионата мира по Dota 2. Контент-мейкерша переведет все деньги, которые заработала на OnlyFans до конца The International 2023.

«Здесь в Сиэтле многие говорят, что у The International 12 есть три главных недостатка:

1. Плохой отель для игроков.

2. Грустная атмосфера.

3. Урезаный призовой фонд.

Лично я с первым помочь не смогу, но попытаюсь решить остальные две проблемы!

Все мои деньги с «Onlyфанс», заработанные во время мероприятия (начиная с этого момента), будут добавлены в призовой фонд для победителей TI! Думаю, это гораздо лучший способ потратить 10 баксов, чем покупать компендиум без каких-либо айтемов»

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд чемпионата оставляет более $3 млн. На момент публикации материала на турнире выступают три команды из Восточной Европы: Team Spirit, Virtus.pro и BB Team.

В конце сентября 2023 года Eva Elfie рассказала о своих любимых играх. Актриса заявила, что пробовала освоить Dota 2, но больше ей нравятся одиночные прохождения.