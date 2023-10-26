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Dota 2 09.07.2013
7.2 2 954 оценки

Eva Elfie увеличит призовой фонд TI12: актриса переведет средства с OnlyFans

Simple Jack

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что увеличит призовой фонд чемпионата мира по Dota 2. Контент-мейкерша переведет все деньги, которые заработала на OnlyFans до конца The International 2023.

«Здесь в Сиэтле многие говорят, что у The International 12 есть три главных недостатка:

1. Плохой отель для игроков.

2. Грустная атмосфера.

3. Урезаный призовой фонд.

Лично я с первым помочь не смогу, но попытаюсь решить остальные две проблемы!

Все мои деньги с «Onlyфанс», заработанные во время мероприятия (начиная с этого момента), будут добавлены в призовой фонд для победителей TI! Думаю, это гораздо лучший способ потратить 10 баксов, чем покупать компендиум без каких-либо айтемов»

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд чемпионата оставляет более $3 млн. На момент публикации материала на турнире выступают три команды из Восточной Европы: Team Spirit, Virtus.pro и BB Team.

В конце сентября 2023 года Eva Elfie рассказала о своих любимых играх. Актриса заявила, что пробовала освоить Dota 2, но больше ей нравятся одиночные прохождения.

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-33
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Не надо культивировать таких личностей.

39
Soulless24

Не надо культивировать дотеров и симпов, которые настолько никчёмны, что никогда не увидят голую женщину в реальности. Без них пoрнхаб обанкротится.

0
Лицо со шрамом Soulless24

Я не знаю кто такие симпы, в доту играл и голых женщин видел, а вот на порнхабе не был

1
Soulless24 Лицо со шрамом

Симпы- это мальчики, которые поклоняются бабе, превозносят её. Они готовы донатить деньги полуголым стримершам с твича просто чтобы получить каплю её внимания.
Они не понимают, что пока ведут себя как олени, какой-то альфа имеет их богиню раком.

2
Xndr DeKoz Лицо со шрамом

на порхаб заходи, он бесплатный) а вот ребяты, которые донатят на онлифанс вызывают вопросы

1
M1KERUS Soulless24

Потом она залетит,потом развод,алименты и ипотеки

0
BoT_TaK_BoT

блин, с чего у нее такая популярность? внешность довольно обычная, местами даже ниже среднего. видосы так же ничем особым не выделяются - середнячек напополам с кринжатиной...

33
Tiger Goose

У неё дырки и жопа зачётные.

-14
BoT_TaK_BoT Tiger Goose

поперек что ли?

17
Dargans BoT_TaK_BoT

под 30 градусов

4
berenyorel BoT_TaK_BoT

Дрочеры, сэр.

6
вупсич пупсич

Я тоже задаюсь таким вопросом ко многим актрисам такого рода. Но это исключительно вкусовщина.
Тут нет смысла спорить или протестовать, нравится людям и всё.

0
GayFish

Шлюхам и порноактрисам не место в нормальных индустриях, но маргиналы голосуют долларом за это, печально наблюдать за такой деградацией и моральным разложением людей.

7
Eclair_93

Не за горами когда их еще на оскар будут номинировать)))

9
berenyorel

Но порно это двигатель прогресса.

-2
berenyorel Eclair_93

Там у них своя премия есть.

4
Soulless24 Eclair_93

Ну лучше уж п*рноактрис, чем Аниту Саркисян.

4
Soulless24

Эх, мальчик, знал бы ты, какое прошлое было у твоей невесты/жены/объекта поклонения... Ты бы иначе на п*рноактрис смотрел.

-3
Concelhaut

1. Девочка знает как пиариться и тем самым увеличивать свою аудиторию.
2. То, что поддерживает игровые турниры --- хорошо! Все бы так делали, была бы серьёзная мотивация от разработчиков и самих игроков.

По внешним данным я её судить не могу --- не в моём вкусе девочка. ))) Но если у неё есть популярность, то многим нравится.

6
Bassota277

Фу,ну зачем тут такое постить,это же кринжатина.

5
saiditsme

Я стесняюсь спросить, а вот эта шлюха это и есть - "актриса фильмов для взрослых" чтоли? Если кто-то ебется за деньги - он однозначно шлюха, ну или шлюх, если можно так сказать.

4
AndralStormborn

Ну, благотворительность и меценатство - это всегда хорошо. А кто она и чем занимается - ее личное дело, не надо осуждать. Главное что ее деятельность не причиняет людям вред.

1
Ashley_Star

Эта Eva Elfie или просто Юля Романова из Омска - она ещё и блогерша, имеет на YouTube свой канал с 823 тысячами подписчиков и ТикТок с 6,2 млн. подписчиков. Так что она очень популярная девушка и нравится многим парням, поэтому старается везде себя показать.

Спойлер
-3
makeavelli

Какая благородная женщина . Спасёт толстого Габена )

ну и времена пошли ...

1
Комментарий удален
Soulless24

Чел, возможно я сломаю твою реальность, но... Если приключения твоей жены с гопниками на вписках, одноразовые романы с пикаперами, посещения сауны с кавказцами и т.п. не попали на камеру и не были упомянуты при допросе о бывших, то это не значит, что она святая.

-4
Madiark

Жду ее в blacked или похожих студиях

0
Twiceasniceasguys

Подрочил, но минус поставлю

0
Scorpion_GamePlay

"Здесь в Сиэтле" она же должна быть запрещена и под санкциями и гражданства у неё уже нету РФ, так что она не наша.

0
M1KERUS

Половина комментов заднеприводные или школьники,которых бесят девочки ахахахаа

0
KANSERVATOR

Лучше бы ротиком поработала у команды винеров

-1
Чувак Чуваков

Не, ротиком за 3е место. А пилотка и дымоход 2 и 1 местам. И видеоотчёт сразу в сеть. Так было бы лучше. У ребятишек было бы больше стимула сражаться.

1
Ashley_Star

Винеры уже выстроились в очередь

Спойлер
2
Tiger Goose
-1
Baldurs Gate 3 шит игра

И? К чему ты это скинул ?

1
211186

Не заработанные деньги, а насосанные честным трудом

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Кинул репорт, зачем это гoвно здесь?

-4
Samson48

игровые новости как бы, ты че ханжа

6
МАХАН МАХАНОВИЧ Samson48

симпл джек ради новостей тут пишет хочешь сказать?

0
Soulless24 Samson48

Какое отношение дотеры имеют к игровым новостям?

0
Samson48 Soulless24

Если у тебя какие то проблемы с Дотой, это не отменяет факта, что новость связанна с игровой индустрией.

0
Samson48 МАХАН МАХАНОВИЧ

мне все равно ради чего, новость не нарушает правил

0