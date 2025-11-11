Охота начинается: масштабный кроссовер Dota 2 с Monster Hunter

В Dota 2 начался сезон охоты! Valve представила масштабную коллаборацию с легендарной серией Monster Hunter от Capcom. Кроссовер уже стартовал и продлится до 6 февраля 2026 года. И скучным набором косметики дело не обойдется. Это полноценное событие с новыми механиками охоты, крафтом предметов и встречами с самыми опасными существами.

Dota 2 получила 6 новых героических наборов, созданных по мотивам классических комплектов брони из Monster Hunter. Каждый из них представлен в 3 альтернативных версиях, а базовые варианты можно получить бесплатно, просто собирая материалы во время охоты на героев.

Игрокам также доступны очаровательные спутники — курьер-палико и питомец-хрюшка, которых можно наряжать в разные костюмы. Милота, да и только!

Но главным нововведением сезона стала система охоты и создания предметов. Сражаясь с врагами и монстрами, вы будете получать ресурсы, которые можно использовать для крафта новых сетов и украшений.

Помогать в этом процессе будет «Атлас героев» — новая внутриигровая хроника, где отслеживаются успехи игрока и добавляются истории героев. Эти заметки собирает писательница Мила, известная поклонникам как неизменный хроникер подвигов Акса.

Для тех, кто хочет больше — доступен походный комплект с эксклюзивными дополнениями. В него входят:

Раталос для Dragon Knight и Буллфанго для Beastmaster;

Новая музыка, вдохновленная саундтреками Monster Hunter;

Сезонные граффити;

Редкие материалы для улучшения предметов;

Особые альтернативные версии наборов с уникальными визуальными и Immortal-эффектами.

Valve и Capcom сумели воплотить идею, о которой фанаты давно мечтали. Теперь у игроков появилась возможность ощутить себя настоящими охотниками на чудовищ. Каждый бой становится охотой, а каждая победа — трофеем.

Только помните: монстры не будут вас долго ждать. Так что полный вперед!

