Охота начинается: масштабный кроссовер Dota 2 с Monster Hunter

В Dota 2 начался сезон охоты! Valve представила масштабную коллаборацию с легендарной серией Monster Hunter от Capcom. Кроссовер уже стартовал и продлится до 6 февраля 2026 года. И скучным набором косметики дело не обойдется. Это полноценное событие с новыми механиками охоты, крафтом предметов и встречами с самыми опасными существами.
Dota 2 получила 6 новых героических наборов, созданных по мотивам классических комплектов брони из Monster Hunter. Каждый из них представлен в 3 альтернативных версиях, а базовые варианты можно получить бесплатно, просто собирая материалы во время охоты на героев.
Игрокам также доступны очаровательные спутники — курьер-палико и питомец-хрюшка, которых можно наряжать в разные костюмы. Милота, да и только!
Но главным нововведением сезона стала система охоты и создания предметов. Сражаясь с врагами и монстрами, вы будете получать ресурсы, которые можно использовать для крафта новых сетов и украшений.
Помогать в этом процессе будет «Атлас героев» — новая внутриигровая хроника, где отслеживаются успехи игрока и добавляются истории героев. Эти заметки собирает писательница Мила, известная поклонникам как неизменный хроникер подвигов Акса.
Для тех, кто хочет больше — доступен походный комплект с эксклюзивными дополнениями. В него входят:
- Раталос для Dragon Knight и Буллфанго для Beastmaster;
- Новая музыка, вдохновленная саундтреками Monster Hunter;
- Сезонные граффити;
- Редкие материалы для улучшения предметов;
- Особые альтернативные версии наборов с уникальными визуальными и Immortal-эффектами.
Valve и Capcom сумели воплотить идею, о которой фанаты давно мечтали. Теперь у игроков появилась возможность ощутить себя настоящими охотниками на чудовищ. Каждый бой становится охотой, а каждая победа — трофеем.
Только помните: монстры не будут вас долго ждать. Так что полный вперед!
Не, спасибо, я вылечился от аутизма // Silent Sam
Хорош // Никита Тихомиров
Обычно все, кто вылечился, возвращаются обратно. Сам снова болею.
Для этого есть кнопочка пожаловаться
это рекламный пост. его не удалят
а в мх вилдс вообще чё нибудь дадут? там охота на пуджа
Теперь интересно, как бы выглядела броня из пуджа
да проще простого, там жирных монстров в игре много было
Это явно не то что нужно донатить, за такие деньги можно сам Monster Hunter купить а опять гамна на палке влепили.