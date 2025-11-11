В Dota 2 стартовала коллаборация с Monster Hunter

В Dota 2 вышло крупное обновление, посвящённое совместному событию с Capcom и серией Monster Hunter. Игроков ждёт сезон охоты, новая система наград и уникальные косметические предметы.

Теперь, побеждая определённых героев, можно получать специальные жетоны и использовать их для создания скинов. Основные наборы доступны бесплатно — нужно лишь собрать материалы в матчах. В игру добавили шесть наборов с классическими бронями из Monster Hunter, каждый с тремя вариантами оформления. Также появились курьер-палико и питомец-хрюшка Poogie — оба с возможностью смены костюмов.

Отдельного внимания заслуживает «Атлас героев» — интерактивный журнал, отслеживающий достижения игроков и добавляющий новые записи в истории персонажей.

Для желающих получить больше контента выпущен походный комплект стоимостью около 1400 рублей. В нём — эксклюзивные наборы с монстрами (Раталос для Dragon Knight, Буллфанго для Beastmaster), музыкальная тема, сезонные граффити, дополнительные костюмы для питомцев и улучшенные стили с Immortal-эффектами.

Коллаборация продлится продлится три месяца.