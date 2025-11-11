В файлах Dota 2 найден след нового героя - "Фруга-барда"

В клиенте Dota 2 нашли целую новеллу, посвящённую неанонсированному герою

Сразу после запуска коллаборации с Monster Hunter, датамайнеры обнаружили в клиенте Dota 2 следы ещё не анонсированного персонажа. Согласно данным, опубликованным Telegram-каналом “DOTA_DM”, следующим героем может стать “Фрог-бард”.

Впервые я встретил Фрога-барда на лесной поляне. Присев на камень, он перевязывал серьезные на вид раны от мечей, а рядом с ним лежали тела нескольких существ — будто бы дерево… “Если хочешь стать героем, то эти ребята — отличный способ немного попрактиковаться” — проворчал бард. “Даже настоящие герои все еще точат о них свои клинки. А вот и самое интересное” — добавил он, прежде чем наклониться и забрать монеты с телФрагмент новеллы

Информация о персонаже была извлечена из новых файлов, добавленных с последним обновлением. Самым значимым находкой стала целая новелла, посвящённая “Фрогу”, которая, вероятно, является частью системы “Атлас героев”.