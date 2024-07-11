Новая часть Double Dragon получила первый трейлер и несколько деталей

Вслед за вчерашним анонсом, Arc System Works и Yuke's рассказали больше деталей о новой игре из серии Double Dragon. Игра под названием Double Dragon Revive обзавелась первым трейлером и порцией свежих деталей.

Видео можно посмотреть вот здесь.

Назад в будущее: Double Dragon Revive переносит братьев Ли в современную эпоху, сохраняя при этом дух оригинала. Вас ждет обновленная 3D-графика, встречи со знакомыми врагами и, конечно же, фирменные драки.

Доступность для всех: Разработчики обещают простой и интуитивно понятный геймплей, который будет понятен как ветеранам жанра, так и новичкам. Упор сделан на адаптивность и вариативность боев: изучайте врагов, используйте окружение, подбирайте стратегию - бездумное нажатие кнопок не поможет!

Новые горизонты: Double Dragon Revive не ограничивается лишь ностальгией. Разработчики обещают новые механики, делающие бои более глубокими и увлекательными. Вас ждут не только драки, но и элементы исследования, использование различного оружия и "уловок" окружения.

Double Dragon Revive выйдет в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation. К сожалению, официальной русской локализации на данный момент не заявлено.