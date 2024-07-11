ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Double Dragon: Revive 2025 г.
Экшен
1 1 оценка

Новая часть Double Dragon получила первый трейлер и несколько деталей

butcher69
Новости

Вслед за вчерашним анонсом, Arc System Works и Yuke's рассказали больше деталей о новой игре из серии Double Dragon. Игра под названием Double Dragon Revive обзавелась первым трейлером и порцией свежих деталей.

Видео можно посмотреть вот здесь.

Назад в будущее: Double Dragon Revive переносит братьев Ли в современную эпоху, сохраняя при этом дух оригинала. Вас ждет обновленная 3D-графика, встречи со знакомыми врагами и, конечно же, фирменные драки.

+ ещё 2 картинки

Доступность для всех: Разработчики обещают простой и интуитивно понятный геймплей, который будет понятен как ветеранам жанра, так и новичкам. Упор сделан на адаптивность и вариативность боев: изучайте врагов, используйте окружение, подбирайте стратегию - бездумное нажатие кнопок не поможет!

Новые горизонты: Double Dragon Revive не ограничивается лишь ностальгией. Разработчики обещают новые механики, делающие бои более глубокими и увлекательными. Вас ждут не только драки, но и элементы исследования, использование различного оружия и "уловок" окружения.

Double Dragon Revive выйдет в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation. К сожалению, официальной русской локализации на данный момент не заявлено.

-8
3
Double Dragon: Revive
2025 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Sider999

Спасибо, что не сосалик. Похожа на The Takeover. Ждемс.

-1
Дворф

а кто реально ждёт дд? я думал уже все в курсе японского оригинала и давно прошли его...

-1
BluntZebulon

Выглядит не оч. В визуальном плане лучшее за последние годы это Streets of Rage 4

-2