Появилась дата выхода Drag x Drive - баскетбола на инвалидных колясках

Геймерам придется крутить колеса с помощью контроллеров
Nintendo объявила официальную дату релиза Drag x Drive — баскетбольной аркады на инвалидных колясках. Игра выйдет 14 августа эксклюзивно для Switch 2.
Уникальной особенностью Drag x Drive является использование контроллеров Joy-Con 2 в режиме мыши. Геймерам придется самостоятельно крутить колеса на своей коляске, бросать мяч в корзину и просить пас, размахивая руками. На релизе будут доступны матчи 3х3.
для фанов гейтендо только подобное и выпускают
как я понял, ты уже заказал
Это выглядит максимально потешно.