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Drag x Drive Лето 2025
Экшен
4 2 оценки

Появилась дата выхода Drag x Drive - баскетбола на инвалидных колясках

Solstice Solstice

Геймерам придется крутить колеса с помощью контроллеров

Nintendo объявила официальную дату релиза Drag x Drive — баскетбольной аркады на инвалидных колясках. Игра выйдет 14 августа эксклюзивно для Switch 2.

Уникальной особенностью Drag x Drive является использование контроллеров Joy-Con 2 в режиме мыши. Геймерам придется самостоятельно крутить колеса на своей коляске, бросать мяч в корзину и просить пас, размахивая руками. На релизе будут доступны матчи 3х3.

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3
3
Drag x Drive
Лето 2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кирилл Бледный228

для фанов гейтендо только подобное и выпускают

3
Dusty Rust

как я понял, ты уже заказал

1
deathrocketandme

Это выглядит максимально потешно.

2