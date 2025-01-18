---Корин Буше подтвердила свой уход из компании BioWare

В декабре один из сценаристов серии Dragon Age ушел из студии BioWare, а теперь мы узнали, что Корин Буше (Corinne Busche) тоже попрощалась со своими коллегами. Она была гейм-директором Dragon Age: The Veilguard.

Буше официально подтвердила свой уход из компании BioWare, дав соответствующий ответ на запрос портала Eurogamer.

На самом деле это была моя самореализация. Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare. Я помогала исправлять ситуацию. Я люблю Dragon Age и BioWare, поэтому шанс вернуть серии ее надлежащее качество как одиночной RPG был привилегией всей моей жизни.



Это была тяжелая задача, поскольку игры с таким бурным циклом разработки редко доходят до релиза, и еще реже они получаются отличными. Мы, как команда, преуспели. Но это было тяжело. Это выбило меня из колеи. BioWare еще предстоит пройти долгий путь в культурном плане, но я верю, что сейчас она на правильном пути.



Мой уход был добровольным, потому что мне была предоставлена возможность, от которой я не смогла отказаться. Я не хочу сейчас говорить больше, но вы можете быть уверены, что это будет связано с компьютерными играми и замечательными персонажами.

Коринна Буше курировала финальную стадию разработки Dragon Age: The Veilguard, работая в тесном сотрудничестве с Джоном Эплером. Она заняла пост директора в феврале 2022 года и работала над игрой до ее выхода в октябре прошлого года.

Помимо последней Dragon Age, Буше также занимала должность дизайнера и директора по дизайну в Electronic Arts в течение 18 лет. Она работала над несколькими играми серии The Sims, включая третью и четвертую части, а также мобильную версию.

Dragon Age: The Veilguard дебютирует 31 октября 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сейчас BioWare переключила все свое внимание на Mass Effect 5.