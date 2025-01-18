В декабре один из сценаристов серии Dragon Age ушел из студии BioWare, а теперь мы узнали, что Корин Буше (Corinne Busche) тоже попрощалась со своими коллегами. Она была гейм-директором Dragon Age: The Veilguard.
Буше официально подтвердила свой уход из компании BioWare, дав соответствующий ответ на запрос портала Eurogamer.
На самом деле это была моя самореализация. Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare. Я помогала исправлять ситуацию. Я люблю Dragon Age и BioWare, поэтому шанс вернуть серии ее надлежащее качество как одиночной RPG был привилегией всей моей жизни.
Это была тяжелая задача, поскольку игры с таким бурным циклом разработки редко доходят до релиза, и еще реже они получаются отличными. Мы, как команда, преуспели. Но это было тяжело. Это выбило меня из колеи. BioWare еще предстоит пройти долгий путь в культурном плане, но я верю, что сейчас она на правильном пути.
Мой уход был добровольным, потому что мне была предоставлена возможность, от которой я не смогла отказаться. Я не хочу сейчас говорить больше, но вы можете быть уверены, что это будет связано с компьютерными играми и замечательными персонажами.
Коринна Буше курировала финальную стадию разработки Dragon Age: The Veilguard, работая в тесном сотрудничестве с Джоном Эплером. Она заняла пост директора в феврале 2022 года и работала над игрой до ее выхода в октябре прошлого года.
Помимо последней Dragon Age, Буше также занимала должность дизайнера и директора по дизайну в Electronic Arts в течение 18 лет. Она работала над несколькими играми серии The Sims, включая третью и четвертую части, а также мобильную версию.
Dragon Age: The Veilguard дебютирует 31 октября 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сейчас BioWare переключила все свое внимание на Mass Effect 5.
---Корин Буше подтвердила свой уход из компании BioWare---
Даже не знаю плакать тут или смеяться ?! Кто это вообще такая ?! Её я не знаю , зато хорошо знаю Джораха Мормонта с Медвежьего острова ...-)))))
Это транс, так то это мужик. Этого достаточно что бы знать кто это.
Тут по тексту заменяй «она» на «он» (а лучше «оно») и такие вопросы не будут требовать ответа
А вот как все было на самом деле - извращенская шваль осозналО что насралО через чур много и что надо экстренно открывать "новые горизонты" в жизни и бежать сверкая пятками к другим антидостижениям, не уходя на дно со студией, от которой теперь осталось одно название. Браво. Хотя бы инстинкт самосохранения присутствует, в отличие от других здоровых инстинктов
Оказала конторе медвежью услугу. Да так оказала, что теперь вопрос стоит хоть как-то окупить затраты.
лучше поздно, чем никогда. но какой ценой, какой ценой... КАКОЙ ЦЕНОЙ!!! // Александр Рыбченко
Не называйте его ОНА. это бабомужик. 321 по простому.
так и пишите. переодетый п###р уволился.
Мне одному показалось, что в своей прощальной речи она пытается сказать, что этот ужас Dragon Age: The Veilguard получился хорошей игрой? Все эти "Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare. Я помогала исправлять ситуацию.", "Мы, как команда, преуспели. Но это было тяжело.", она что прикалывается? Вы представляете, что игра могла быть ещё хуже, если бы они "не преуспели"?)))
Выбор между уйти или быть смытым в унитаз вместе с проектом.