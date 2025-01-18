ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 533 оценки

Корин Буше подтвердила свой уход из компании BioWare

Gruz_
Новости

В декабре один из сценаристов серии Dragon Age ушел из студии BioWare, а теперь мы узнали, что Корин Буше (Corinne Busche) тоже попрощалась со своими коллегами. Она была гейм-директором Dragon Age: The Veilguard.

Буше официально подтвердила свой уход из компании BioWare, дав соответствующий ответ на запрос портала Eurogamer.

На самом деле это была моя самореализация. Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare. Я помогала исправлять ситуацию. Я люблю Dragon Age и BioWare, поэтому шанс вернуть серии ее надлежащее качество как одиночной RPG был привилегией всей моей жизни.

Это была тяжелая задача, поскольку игры с таким бурным циклом разработки редко доходят до релиза, и еще реже они получаются отличными. Мы, как команда, преуспели. Но это было тяжело. Это выбило меня из колеи. BioWare еще предстоит пройти долгий путь в культурном плане, но я верю, что сейчас она на правильном пути.

Мой уход был добровольным, потому что мне была предоставлена возможность, от которой я не смогла отказаться. Я не хочу сейчас говорить больше, но вы можете быть уверены, что это будет связано с компьютерными играми и замечательными персонажами.

Коринна Буше курировала финальную стадию разработки Dragon Age: The Veilguard, работая в тесном сотрудничестве с Джоном Эплером. Она заняла пост директора в феврале 2022 года и работала над игрой до ее выхода в октябре прошлого года.

Помимо последней Dragon Age, Буше также занимала должность дизайнера и директора по дизайну в Electronic Arts в течение 18 лет. Она работала над несколькими играми серии The Sims, включая третью и четвертую части, а также мобильную версию.

Dragon Age: The Veilguard дебютирует 31 октября 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сейчас BioWare переключила все свое внимание на Mass Effect 5.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Go_Ra

---Корин Буше подтвердила свой уход из компании BioWare---

Даже не знаю плакать тут или смеяться ?! Кто это вообще такая ?! Её я не знаю , зато хорошо знаю Джораха Мормонта с Медвежьего острова ...-)))))

2
-Zion-

Это транс, так то это мужик. Этого достаточно что бы знать кто это.

5
Hawler

Тут по тексту заменяй «она» на «он» (а лучше «оно») и такие вопросы не будут требовать ответа

1
Putnik_Dirar

А вот как все было на самом деле - извращенская шваль осозналО что насралО через чур много и что надо экстренно открывать "новые горизонты" в жизни и бежать сверкая пятками к другим антидостижениям, не уходя на дно со студией, от которой теперь осталось одно название. Браво. Хотя бы инстинкт самосохранения присутствует, в отличие от других здоровых инстинктов

2
bubenson

Оказала конторе медвежью услугу. Да так оказала, что теперь вопрос стоит хоть как-то окупить затраты.

2
Johnny Rotten
0
Пользователь ВКонтакте

лучше поздно, чем никогда. но какой ценой, какой ценой... КАКОЙ ЦЕНОЙ!!! // Александр Рыбченко

0
Neradzurri

Не называйте его ОНА. это бабомужик. 321 по простому.

так и пишите. переодетый п###р уволился.

0
KnDiman

Мне одному показалось, что в своей прощальной речи она пытается сказать, что этот ужас Dragon Age: The Veilguard получился хорошей игрой? Все эти "Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare. Я помогала исправлять ситуацию.", "Мы, как команда, преуспели. Но это было тяжело.", она что прикалывается? Вы представляете, что игра могла быть ещё хуже, если бы они "не преуспели"?)))

0
Illusive Devil
Мой уход был добровольным, потому что мне была предоставлена возможность, от которой я не смогла отказаться.

Выбор между уйти или быть смытым в унитаз вместе с проектом.

0