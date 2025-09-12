Square Enix анонсировала ремейк Dragon Quest 7

Сегодняшняя презентация Nintendo Direct стала настоящим подарком для поклонников серии: Dragon Quest VII получит полноценный ремейк. В отличие от модного ныне HD-2D стиля, Square Enix решила полностью воссоздать игру в трёхмерном формате, сохранив дух оригинала. Релиз назначен на 5 февраля 2026 года сразу на нескольких платформах — Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Оригинальная Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past известна как одна из самых объёмных JRPG в истории. Среднее прохождение легко переваливает за 100 часов, а сюжет ведёт игроков из тихого островного городка Эстард к путешествиям по давно исчезнувшим континентам. Масштаб игры делает её одной из самых длинных в серии, соперничающей даже с Dragon Quest VIII и Dragon Quest XI.

Square Enix обещает заново оживить это эпическое приключение, уделив особое внимание деталям и атмосфере. Для фанатов и новичков это станет шансом по-новому открыть одну из самых недооценённых частей легендарной франшизы.