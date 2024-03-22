Dragon's Dogma 2 отлично стартовала в Steam, но игроки ругают оптимизацию и микротранзакции

В Steam, наконец, состоялся долгожданный релиз Dragon's Dogma 2 от Capcom. Игра отлична стартовала на цифровой платформе — экшен-RPG от Capcom привлекла более 180 тысяч игроков по данным SteamDB, но на момент публикации это количество уже снизилось до 155 тысяч.
Игра без каких либо проблем обошла показатели другого высокобюджетного хита Capcom, ремейка Resident Evil 4, который вышел в прошлом году и привлек 168 191 пользователей платформы Valve. По этому показателю игра так же обогнала и своего предшественника Dragon's Dogma: Dark Arisen, пиковый онлайн которого составил скромные 4 194.
Однако, с пользовательскими оценками дела обстоят гораздо хуже. Как и было сказано ранее, игра отвратительно оптимизирована, а на странице игры после релиза появилось множество микротранзакций. Складывается впечатление, что платить реальными деньгами придется за все, но есть нюанс — большинство из этих предметов можно без каких-либо проблем достать в самой игре, хотя некоторые из них, похоже, доступны только за донат, но это маловероятно. Это не умаляют вины Capcom - японская компания должна была разъяснить этот момент еще до релиза.
Результат закономерен — рейтинг игры на Steam уже упал до красного "В основном отрицательные" на основе 2725 отзывов. Многие игроки, однако, отмечают, что они изменят свой негативный отзыв, как только будет улучшена оптимизация.
Один из пользователей на Reddit написал следующее
Я просмотрел микротранзакции, и ничто из них (по крайней мере, на первый взгляд) не дает вам реальной выгоды. Все можно легко получить в течение первых нескольких часов игры. Это, конечно, довольно дерьмово - иметь магазин предметов за реальные деньги в однопользовательской игре за 70 долларов... но я не увидел там ничего, что нельзя было бы легко получить в игре. Изначально я не собирался покупать ее на старте из-за проблем с производительностью, но передумал, потому что мои сотрудники целыми днями только и делают, что говорят о ней, и я хочу оставаться с ними на одной волне. У меня было время поиграть всего несколько часов, но на самом деле все не так уж плохо. Производительность оказалась не такой уж плохой, как я ожидал. Повозившись с настройками, я смог добиться приемлемой частоты кадров. Это не так плохо, как в запуске Jedi Survivor, но все же требует исправления.
Даже начать новую игру можно только за деньги.
Картинка шедевр - надо прям разрабом кинуть через письмо.
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Ха-ха-ха, новую игру можно начать только за реал - жесть)))
Отзыв из Стима. Так что если собираетесь играть, создавайте сразу идеального персонажа, изменить внешность или начать заново только платно.
Вот это прикол)
Хоть у меня и все слоты с персами забиты, будет из чего выбрать
Насчет выбрать. Я в редакторе создал пару персов и потом в игре не понял как выбрать из их, только последний созданый)
Это в самом редакторе нужно выбрать, кто из них в игру пойдет) в той самой демке-редакторе
Во блин я так и подумал когда мельком что то подобное мелькнуло. А я как игру начал редактор удалил.спасиб. 1.5 часа примерное возился над персом хотел идеального высокомерного мага сделать, но играю на спех собраным рогой((
"А новую игру начать нельзя..." Сохранения удаляешь, отключаешь облако в стиме и начинаешь игру заново, или я чего-то не догоняю?
Представляю лица хомячков, которые там уже кричали "Игора года, лучшая за сто лет", сейчас наверное вымазаны дерьмом, которое они сожрали, заплатив за старт новой игры
Знал, надеялся и верил 😎👏😂
Там в целом народ прифигел так знатно. Ведь до релиза тем кому отправили копии не было ничего такого, один чел написал что было в руководстве про это но так как он боялся спойлеров и вообще хотел все сам он его просто не читал.
А вообще публика разделилась в основном на два лагеря, те кто знатно с этого прифигел и тех кто говорит мол раньше в их играх так же можно за бабло было читерить с чего вы такой вой подняли. С нг чет вообще не понятки, но видел отзывы ещё до шумихи где спрашивали как начать ту самую нг
Капком сами топят себя когда ставят дермуву
О по стопам Ubisoft направление взяли?)
Тут они уже вышли на новый уровень. Платить за то чтобы начать новую игру - это гениально!
Они уже переплюнул их.
Даже у Ubisoft такого нет, это нечто новое)
Так такое уже было вроде у Якудзы
Японцы разводили людей на шекели за десятки лет до того как Юбисофт только начали об этом думать, просто они святые и им можно продавать бустеры и паки с патронами к Резикам на сумму в 5 раз дороже игры
Микротразакции+ дюнева+ своя защита+недооптизация лютая 40-е карты по боку идут+ графен так себе = это чё за Армагеддон?
Это называется: западных консультантов позвали, по типу sweet baby, ради инвестиций из Black Rock.
Там походу, жрец любви заказали из sweet baby.
Угу- очень удачно)
Автор поста покурил тухлых носков
аххахаххх еще и Денуво запихали))))вот и поделом им аххахаххахха
Ладно оптимизацию они допилят, все нужные расходники есть в игре у НПС в продаже в больших количествах за дешёвые цены. Но какая новая игра за реальные деньги?? Вы там больные что-ли? Ору как птеродактель
4090 70-80 фпс в 4к всё вправо длсс на квалити лютый не догруз видяхи что то они там с процём обосрались
Лицо Janekste имаджинировали, когда он сел играть за этот шедевр?
Ты его слушай больше, он пишет все что бы против толпы быть он от этого кайф ловил
Janekste когда написал очередной комментарий против толпы
Так и есть) я на его коменты не отвечаю)
Он бот-нейросеть, похоже.)
чтоб обломать его дрочку, достаточно согласиться с ним
Уххх. Хрошо что не купил сразу, как хотел. Там в отзывах ВСЁ красное и такое про игру пишут что достойнее мимо пройти, а то в мамонта сразу превратишься.
меньше DENUVO нужно пихать
Доооооо. И как только в других играх справляются с этим без Denuvo. Кого тогда обвиняют?
Дождались выхода:))
Зато графика хуже Эллен ринга, могли же движок мх ворлда взять кампком же.
Движок резика 4
Так они же говорили игра сингловая? И я так понимаю новый веток микротранзакций - типо попу почитал плати деньги?
Доброе утро солныко, тебя даже вчерашний шторм не разбудил, в синглах уже лет 10 донат есть
Но не такой жёсткий - сладенький мой.
Походу ты еще не проснулся. Зайди в асасина включи магазин и сравни
Ах ассасин ? У которого постоянно на релизе cheat engine editor- который даёт всё и вся, так напомню не все игры сингл не только юбки выпускают, и напомню прям щяс "укапком" переплюнул юбиков перешагнув их через гору.
Ах асасин это другое, юбисофт это другое, а вот капком плохие и Чем переплюнало?
Никогда такого не было и вот опять
Во всё времена игровой индустрии мы мечтали об играх, которые будут "как в жизни". Капком оценила это по своему, теперь каждый игрок Догмы действительно ценит свою виртуальную жизнь! Интересно, как будут решаться споры из-за смерти в результате багов.
Статью сильно поправили и в итоге список того на что микротранзакции - пропал. Но, все равно, любопытно, насчет новой игры за деньги - это вброс или правда? Просто пока что, никто из издателей настолько наглым не был, да и кроме как в этой статье, нигде более не видел упоминания о таком. Тем более не было и скриншотов, доказывающих это
Ну длс такого нет. Я тоже не вкурил. А если да то это новое пробитие после продажи нг+ от сеги
Вот это я понимаю игра будущего. Ну желтопузые, ну затралили лалок.
Эти болваны видели что там продается? Им этот донат насильно продают что-ли?
Я удивился оживляки продаются, странное решение. В 1й они в бездне падали тоннами, а раз сказали что тут тоже будет энд гейм уверен будет так же
ТИпикал пека гейминг))
А на консолях ее нет?
А на консолях микротранзакций типо нет?
Если ты про оптимизацию тот тут траблы именно с процессором пох на видео, но с учётом доната это всё фигня.
Так что я бы вообще не рекомендовал это к покупке летай она хоть на конфиге 4 гига, 4 ядра.
А про оптимизацию и нытье по ее поводу.
Ну так вы же жрали микротранзакции в римейках Resident evil 2 и Resident evil 4? Нет? И хрюкали от удовольствия. По чем там красные камешки в DMC5? Костюмчики в Street Fighter 6 за 100 баксов! Дайте два!
А чё сейчас нос ворочаете? Внезапно поумнели? Или когда выйдет очередной шитдевр типа Cod Veronica с ключиками и читами за реал, в глаза божья роса попадет.
Глупо. Игра шикарная. Донат есть да и хрен с ним он щас везде есть. Камни разлома нафиг не нужны что в 1 что во 2й. Пешки бесплатные твоего лвл и ниже. А покупать убер машину на 50 лвл выше и в чем прикол тогда? Опять же рифт сыпаться и так будет горой. По покупку нг я не понял что за вброс. Книга редактора перса и так будет продаваться в игре она и в 1й была. А продавать за реал для капком это тое не нова в монстер хантере она тоже продавалась, а там редактор еще бесполезнее для игры