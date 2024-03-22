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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 423 оценки

Dragon's Dogma 2 отлично стартовала в Steam, но игроки ругают оптимизацию и микротранзакции

butcher69
Новости

В Steam, наконец, состоялся долгожданный релиз Dragon's Dogma 2 от Capcom. Игра отлична стартовала на цифровой платформе — экшен-RPG от Capcom привлекла более 180 тысяч игроков по данным SteamDB, но на момент публикации это количество уже снизилось до 155 тысяч.

Игра без каких либо проблем обошла показатели другого высокобюджетного хита Capcom, ремейка Resident Evil 4, который вышел в прошлом году и привлек 168 191 пользователей платформы Valve. По этому показателю игра так же обогнала и своего предшественника Dragon's Dogma: Dark Arisen, пиковый онлайн которого составил скромные 4 194.

Однако, с пользовательскими оценками дела обстоят гораздо хуже. Как и было сказано ранее, игра отвратительно оптимизирована, а на странице игры после релиза появилось множество микротранзакций. Складывается впечатление, что платить реальными деньгами придется за все, но есть нюанс — большинство из этих предметов можно без каких-либо проблем достать в самой игре, хотя некоторые из них, похоже, доступны только за донат, но это маловероятно. Это не умаляют вины Capcom - японская компания должна была разъяснить этот момент еще до релиза.

Результат закономерен — рейтинг игры на Steam уже упал до красного "В основном отрицательные" на основе 2725 отзывов. Многие игроки, однако, отмечают, что они изменят свой негативный отзыв, как только будет улучшена оптимизация.

Один из пользователей на Reddit написал следующее

Я просмотрел микротранзакции, и ничто из них (по крайней мере, на первый взгляд) не дает вам реальной выгоды. Все можно легко получить в течение первых нескольких часов игры. Это, конечно, довольно дерьмово - иметь магазин предметов за реальные деньги в однопользовательской игре за 70 долларов... но я не увидел там ничего, что нельзя было бы легко получить в игре. Изначально я не собирался покупать ее на старте из-за проблем с производительностью, но передумал, потому что мои сотрудники целыми днями только и делают, что говорят о ней, и я хочу оставаться с ними на одной волне. У меня было время поиграть всего несколько часов, но на самом деле все не так уж плохо. Производительность оказалась не такой уж плохой, как я ожидал. Повозившись с настройками, я смог добиться приемлемой частоты кадров. Это не так плохо, как в запуске Jedi Survivor, но все же требует исправления.
20
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
DenisVTR

Даже начать новую игру можно только за деньги.

28
jax baron

Картинка шедевр - надо прям разрабом кинуть через письмо.

0
WinsomeAdrina jax baron

Иннoвациoнная нoвинкa! Коpейский видeоpeгистpaтоp с paдар-дeтeктоpом cоздaн для вaшей защиты от штpaфов, всeго за 1990 рyб.----> https://do.my/eoline

0
Hog2012

Ха-ха-ха, новую игру можно начать только за реал - жесть)))

21
2BLaraSex

Отзыв из Стима. Так что если собираетесь играть, создавайте сразу идеального персонажа, изменить внешность или начать заново только платно.

21
mambro

Вот это прикол)

Хоть у меня и все слоты с персами забиты, будет из чего выбрать

2
-zotik- mambro

Насчет выбрать. Я в редакторе создал пару персов и потом в игре не понял как выбрать из их, только последний созданый)

-1
mambro -zotik-

Это в самом редакторе нужно выбрать, кто из них в игру пойдет) в той самой демке-редакторе

-1
-zotik- mambro

Во блин я так и подумал когда мельком что то подобное мелькнуло. А я как игру начал редактор удалил.спасиб. 1.5 часа примерное возился над персом хотел идеального высокомерного мага сделать, но играю на спех собраным рогой((

-1
mikron0612

"А новую игру начать нельзя..." Сохранения удаляешь, отключаешь облако в стиме и начинаешь игру заново, или я чего-то не догоняю?

-1
Starbit

Представляю лица хомячков, которые там уже кричали "Игора года, лучшая за сто лет", сейчас наверное вымазаны дерьмом, которое они сожрали, заплатив за старт новой игры

16
Игромэнс

Знал, надеялся и верил 😎👏😂

5
DenisVTR

Там в целом народ прифигел так знатно. Ведь до релиза тем кому отправили копии не было ничего такого, один чел написал что было в руководстве про это но так как он боялся спойлеров и вообще хотел все сам он его просто не читал.

А вообще публика разделилась в основном на два лагеря, те кто знатно с этого прифигел и тех кто говорит мол раньше в их играх так же можно за бабло было читерить с чего вы такой вой подняли. С нг чет вообще не понятки, но видел отзывы ещё до шумихи где спрашивали как начать ту самую нг

0
valera antonov

Капком сами топят себя когда ставят дермуву

0
darkMarshall

О по стопам Ubisoft направление взяли?)

12
MODERN_GEAR

Тут они уже вышли на новый уровень. Платить за то чтобы начать новую игру - это гениально!

24
jax baron

Они уже переплюнул их.

5
Reapertimur

Даже у Ubisoft такого нет, это нечто новое)

0
darkMarshall MODERN_GEAR

Так такое уже было вроде у Якудзы

0
Koraho

Японцы разводили людей на шекели за десятки лет до того как Юбисофт только начали об этом думать, просто они святые и им можно продавать бустеры и паки с патронами к Резикам на сумму в 5 раз дороже игры

0
jax baron

Микротразакции+ дюнева+ своя защита+недооптизация лютая 40-е карты по боку идут+ графен так себе = это чё за Армагеддон?

11
Reapertimur

Это называется: западных консультантов позвали, по типу sweet baby, ради инвестиций из Black Rock.

0
jax baron Reapertimur

Там походу, жрец любви заказали из sweet baby.

0
Alex Row

Угу- очень удачно)

11
valera antonov

Автор поста покурил тухлых носков

0
fox nemets

аххахаххх еще и Денуво запихали))))вот и поделом им аххахаххахха

7
AgitatedWystan

Ладно оптимизацию они допилят, все нужные расходники есть в игре у НПС в продаже в больших количествах за дешёвые цены. Но какая новая игра за реальные деньги?? Вы там больные что-ли? Ору как птеродактель

4
devildoom

4090 70-80 фпс в 4к всё вправо длсс на квалити лютый не догруз видяхи что то они там с процём обосрались

0
Дante

Лицо Janekste имаджинировали, когда он сел играть за этот шедевр?

3
-zotik-

Ты его слушай больше, он пишет все что бы против толпы быть он от этого кайф ловил

1
PolGhost -zotik-

Janekste когда написал очередной комментарий против толпы

Спойлер
5
-zotik- PolGhost

Так и есть) я на его коменты не отвечаю)

1
cuckold

Он бот-нейросеть, похоже.)

0
Tokito77 PolGhost

чтоб обломать его дрочку, достаточно согласиться с ним

0
AntiVataAstarta

Уххх. Хрошо что не купил сразу, как хотел. Там в отзывах ВСЁ красное и такое про игру пишут что достойнее мимо пройти, а то в мамонта сразу превратишься.

3
Руслан Меркулов 2

меньше DENUVO нужно пихать

2
ZAUSA

Доооооо. И как только в других играх справляются с этим без Denuvo. Кого тогда обвиняют?

2
Кемпритдж

Дождались выхода:))

2
jax baron

Зато графика хуже Эллен ринга, могли же движок мх ворлда взять кампком же.

2
-zotik-

Движок резика 4

0
jax baron

Так они же говорили игра сингловая? И я так понимаю новый веток микротранзакций - типо попу почитал плати деньги?

2
-zotik-

Доброе утро солныко, тебя даже вчерашний шторм не разбудил, в синглах уже лет 10 донат есть

1
jax baron -zotik-

Но не такой жёсткий - сладенький мой.

1
-zotik- jax baron

Походу ты еще не проснулся. Зайди в асасина включи магазин и сравни

0
jax baron -zotik-

Ах ассасин ? У которого постоянно на релизе cheat engine editor- который даёт всё и вся, так напомню не все игры сингл не только юбки выпускают, и напомню прям щяс "укапком" переплюнул юбиков перешагнув их через гору.

0
-zotik- jax baron

Ах асасин это другое, юбисофт это другое, а вот капком плохие и Чем переплюнало?

0
Prestоn

Никогда такого не было и вот опять

2
Кот Миша

Во всё времена игровой индустрии мы мечтали об играх, которые будут "как в жизни". Капком оценила это по своему, теперь каждый игрок Догмы действительно ценит свою виртуальную жизнь! Интересно, как будут решаться споры из-за смерти в результате багов.

2
PolGhost

Статью сильно поправили и в итоге список того на что микротранзакции - пропал. Но, все равно, любопытно, насчет новой игры за деньги - это вброс или правда? Просто пока что, никто из издателей настолько наглым не был, да и кроме как в этой статье, нигде более не видел упоминания о таком. Тем более не было и скриншотов, доказывающих это

2
-zotik-

Ну длс такого нет. Я тоже не вкурил. А если да то это новое пробитие после продажи нг+ от сеги

1
InterestedIsandro

Вот это я понимаю игра будущего. Ну желтопузые, ну затралили лалок.

1
ScrawnyHance

Эти болваны видели что там продается? Им этот донат насильно продают что-ли?

0
-zotik-

Я удивился оживляки продаются, странное решение. В 1й они в бездне падали тоннами, а раз сказали что тут тоже будет энд гейм уверен будет так же

1
-zotik-

ТИпикал пека гейминг))

-12
Glukinc

А на консолях ее нет?

5
DenisVTR

А на консолях микротранзакций типо нет?
Если ты про оптимизацию тот тут траблы именно с процессором пох на видео, но с учётом доната это всё фигня.
Так что я бы вообще не рекомендовал это к покупке летай она хоть на конфиге 4 гига, 4 ядра.

3
-zotik- DenisVTR

А про оптимизацию и нытье по ее поводу.

-5
Yoshemitsu DenisVTR

Ну так вы же жрали микротранзакции в римейках Resident evil 2 и Resident evil 4? Нет? И хрюкали от удовольствия. По чем там красные камешки в DMC5? Костюмчики в Street Fighter 6 за 100 баксов! Дайте два!

А чё сейчас нос ворочаете? Внезапно поумнели? Или когда выйдет очередной шитдевр типа Cod Veronica с ключиками и читами за реал, в глаза божья роса попадет.

1
-zotik- DenisVTR

Глупо. Игра шикарная. Донат есть да и хрен с ним он щас везде есть. Камни разлома нафиг не нужны что в 1 что во 2й. Пешки бесплатные твоего лвл и ниже. А покупать убер машину на 50 лвл выше и в чем прикол тогда? Опять же рифт сыпаться и так будет горой. По покупку нг я не понял что за вброс. Книга редактора перса и так будет продаваться в игре она и в 1й была. А продавать за реал для капком это тое не нова в монстер хантере она тоже продавалась, а там редактор еще бесполезнее для игры

-1