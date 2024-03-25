Dragon's Dogma 2 установила новый рекорд по онлайну в Steam

Несмотря на споры вокруг микротранзакций, Dragon's Dogma 2 впечатляюще стартовала с момента своего выхода пару дней назад.
Ролевая игра с открытым миром получила широкое признание критиков (на данный момент ее рейтинг на OpenCritic составляет 89 баллов) и привлекла множество игроков. Сразу после выхода игра стала самым крупным однопользовательским релизом Capcom в Steam, и с тех пор ее показатели продолжают неуклонно расти.
По данным SteamDB, на момент публикации, Dragon's Dogma 2 превысила пиковое значение в 228 000 одновременных игроков. Единственные премиальные игры Capcom, которые достигли более высокого показателя, — это Monster Hunter World (334 684) и Monster Hunter Rise (231 360), и вполне вероятно, что Dragon's Dogma 2 в ближайшем будущем превзойдет хотя бы последнюю.
Capcom заявила, что работает над решением проблем с производительностью игры на ПК, и что она рассматривает возможность добавить возможность начать новое сохранение в самой игре.
Dragon's Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
что доказывает какие все же геймеры недолюди
точнее стали такими
0 оптимизации, микротранзакции в сингле - всё равно рекорды онлайна
через пяток другой лет будем покупать доступ к играм на время как это было в компьютерных клубах
А покажика эти транзакции а то хочу залить много золота на топ шмот) нету?) Ааа ясно )
Оптимизация да. Транзакций нет. Разобрались бы для начала)
Это доказывает лицемерие некоторых. Вот вы, например, поставили игре Remnant 2 (современная игра) оценку 9 из 10, а у неё тоже были серьезные проблемы с оптимизацией.
Ёжики кололись и плакали но продолжали жрать кактус
Тут скорей какие-то жуки-навозники
Так игра действительно что ли хорошая? А то я даже в 1ю часть так и не поиграл...
Игра ахер, третий день уже выйти оттуда не могу
Ясно, попробую потом когда пропатчат нормально.
Что в ней хорошего?ЧЧто
Игра явно хороший продолжатель дд1.
Хоть и в новой обёртке. Она не для всех. Но многие уже зацепили ее положительную сторону :)
В принципе не обратил внимание на микротранзакции, а вот оптимизация в игре все портит еле еле выкрутил настройки на приемлемый графон и более менее стабильные 50-80 квс. До города ещё не дошел, а вот в маленьких населенных пунктах ФПС падает к 25-40.
ууу дойдешь до столицы выше 25 кс не увидишь ))
Это печалит...
Ну не знаю.
5800х3д и 5700хт 55-60 кадров а столице. В 2
П.с сейчас школьники снова лизлайки накидают))))
У тебя проц дороже 5 тыщ, конечно накидают
А я первую прохожу пока что. Глядишь как пройду, так уже и эту хоть немного починят.
Если в игре есть микротранзакции - я даже смотреть не пойду.
В этой игре как в четвертом пРезике донат только для самых ленивых, ну или тупых сделан
донат одноразовый и не ненужный
Очередной фейк.
Покажи где там можно залить бабла? Кроме одноразовых длс которые к 10 уровню становятся бесполезны тк. За золото продаётся тоже самое,
Видимо инвесторы поставили условие - чтоб были микротранзакции. Вот разрабы для галочки и добавили
По факту. Даже добавить нечего. Самый толковый комментарий по теме доната
Нынче модно жрать куски кода, ибо терпилоидство в тренде, ну и вообще извинились же. Так что надо просто понять и простить, у крапком просто денег не хватило, бедная контора, поэтому и кучу всякого хлама за деньги добавили, надо поддержать бедняг, ну и вообще это необязательно. Да и вообще глаз выше 24к/с не видит.
Это все равно что с пола жрать и говорить, что полезно, сила земли так передается.
Крутая штука. Наверное первая фентези экшен-рпг после готики от которой я так кайфую. Оптимизация точнее ее отсутствие в городе(ФПС скачет как хз что от 40-50+, а то и до 30 упасть может) портит момент, но за его пределами всё ок собственно там я пока и тусуюсь.
Микротранзакции о которых многие только сейчас узнали в целом подпортили впечатление, оно того явно не стоило, уж тем более в сингл игре нах их пихать. Но благо их можно спокойно игнорить
Кстати микротранзакции то и нет. Там длс которое можно купить один раз.
А даже если все это купишь уже к 10 уровню будет куча таких же материалов ))))
Больше ноют)
Даже и так один фиг странное решение, хотя странный тут даже не издатель, а те кто это покупает.
Ну тут понятно кто покупает. Камни телепортации -те кому влом бегать по карте и хотят постоянно тпшиться именно в города; камни воскрешения - те кто дохнет на боссах пачками, особенно на драконах и влом изучить его. Кристаллы разлома - тем кто хочет очень мощных пешек, на десятки уровней выше себя.
Понятно что все это есть в игре и исследование карты и есть кайф, но если хочешь быстро и много - неси деньгу
Несмотря на кривую оптимизацию, игра все-таки топ. Если вам первая часть понравилась, то эта игра определенно для вас. Сколько там новых не очевидных фишек и скрытых механик находишь это ппц. По поводу оптимизации: Города не играбельные 20-30 фпс на высоких с длсс(я к такому не привык), остальной открытый мир нормально 50-70 фпс бегать можно. Ну и порог вхождения снизили(понимание механик для новичков упростили).
Хм. Может ты объяснишь как воину залезать на высокие уступы,выше его головы? Может я что то не понимаю. Ибо у всех других классов эта возможность есть.