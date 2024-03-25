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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 537 оценок

Dragon's Dogma 2 установила новый рекорд по онлайну в Steam

butcher69
Новости

Несмотря на споры вокруг микротранзакций, Dragon's Dogma 2 впечатляюще стартовала с момента своего выхода пару дней назад.

Ролевая игра с открытым миром получила широкое признание критиков (на данный момент ее рейтинг на OpenCritic составляет 89 баллов) и привлекла множество игроков. Сразу после выхода игра стала самым крупным однопользовательским релизом Capcom в Steam, и с тех пор ее показатели продолжают неуклонно расти.

По данным SteamDB, на момент публикации, Dragon's Dogma 2 превысила пиковое значение в 228 000 одновременных игроков. Единственные премиальные игры Capcom, которые достигли более высокого показателя, — это Monster Hunter World (334 684) и Monster Hunter Rise (231 360), и вполне вероятно, что Dragon's Dogma 2 в ближайшем будущем превзойдет хотя бы последнюю.

Capcom заявила, что работает над решением проблем с производительностью игры на ПК, и что она рассматривает возможность добавить возможность начать новое сохранение в самой игре.

Dragon's Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.

4
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
A E

что доказывает какие все же геймеры недолюди
точнее стали такими
0 оптимизации, микротранзакции в сингле - всё равно рекорды онлайна
через пяток другой лет будем покупать доступ к играм на время как это было в компьютерных клубах

5
UppityApollo

А покажика эти транзакции а то хочу залить много золота на топ шмот) нету?) Ааа ясно )

Оптимизация да. Транзакций нет. Разобрались бы для начала)

-6
ZAUSA

Это доказывает лицемерие некоторых. Вот вы, например, поставили игре Remnant 2 (современная игра) оценку 9 из 10, а у неё тоже были серьезные проблемы с оптимизацией.

2
dreamevil2067

Ёжики кололись и плакали но продолжали жрать кактус

3
Pimba

Тут скорей какие-то жуки-навозники

0
Mark500

Так игра действительно что ли хорошая? А то я даже в 1ю часть так и не поиграл...

1
AgitatedWystan

Игра ахер, третий день уже выйти оттуда не могу

9
Mark500 AgitatedWystan

Ясно, попробую потом когда пропатчат нормально.

0
simiola AgitatedWystan

Что в ней хорошего?ЧЧто

-2
UppityApollo

Игра явно хороший продолжатель дд1.

Хоть и в новой обёртке. Она не для всех. Но многие уже зацепили ее положительную сторону :)

0
Klaus Mortan

В принципе не обратил внимание на микротранзакции, а вот оптимизация в игре все портит еле еле выкрутил настройки на приемлемый графон и более менее стабильные 50-80 квс. До города ещё не дошел, а вот в маленьких населенных пунктах ФПС падает к 25-40.

0
Sevasibor

ууу дойдешь до столицы выше 25 кс не увидишь ))

0
Klaus Mortan Sevasibor

Это печалит...

0
UppityApollo Sevasibor

Ну не знаю.

5800х3д и 5700хт 55-60 кадров а столице. В 2

П.с сейчас школьники снова лизлайки накидают))))

-8
caliskan UppityApollo

У тебя проц дороже 5 тыщ, конечно накидают

2
Et_alietum

А я первую прохожу пока что. Глядишь как пройду, так уже и эту хоть немного починят.

0
Oscilograf

Если в игре есть микротранзакции - я даже смотреть не пойду.

-1
InterestedIsandro

В этой игре как в четвертом пРезике донат только для самых ленивых, ну или тупых сделан

5
Sevasibor

донат одноразовый и не ненужный

2
UppityApollo

Очередной фейк.

Покажи где там можно залить бабла? Кроме одноразовых длс которые к 10 уровню становятся бесполезны тк. За золото продаётся тоже самое,

-2
simiola InterestedIsandro

Видимо инвесторы поставили условие - чтоб были микротранзакции. Вот разрабы для галочки и добавили

3
AgitatedWystan simiola

По факту. Даже добавить нечего. Самый толковый комментарий по теме доната

3
GraF68ru

Нынче модно жрать куски кода, ибо терпилоидство в тренде, ну и вообще извинились же. Так что надо просто понять и простить, у крапком просто денег не хватило, бедная контора, поэтому и кучу всякого хлама за деньги добавили, надо поддержать бедняг, ну и вообще это необязательно. Да и вообще глаз выше 24к/с не видит.

Это все равно что с пола жрать и говорить, что полезно, сила земли так передается.

-2
DenisVTR

Крутая штука. Наверное первая фентези экшен-рпг после готики от которой я так кайфую. Оптимизация точнее ее отсутствие в городе(ФПС скачет как хз что от 40-50+, а то и до 30 упасть может) портит момент, но за его пределами всё ок собственно там я пока и тусуюсь.

Микротранзакции о которых многие только сейчас узнали в целом подпортили впечатление, оно того явно не стоило, уж тем более в сингл игре нах их пихать. Но благо их можно спокойно игнорить

-4
UppityApollo

Кстати микротранзакции то и нет. Там длс которое можно купить один раз.

А даже если все это купишь уже к 10 уровню будет куча таких же материалов ))))

Больше ноют)

-4
DenisVTR UppityApollo

Даже и так один фиг странное решение, хотя странный тут даже не издатель, а те кто это покупает.

0
AgitatedWystan DenisVTR

Ну тут понятно кто покупает. Камни телепортации -те кому влом бегать по карте и хотят постоянно тпшиться именно в города; камни воскрешения - те кто дохнет на боссах пачками, особенно на драконах и влом изучить его. Кристаллы разлома - тем кто хочет очень мощных пешек, на десятки уровней выше себя.

Понятно что все это есть в игре и исследование карты и есть кайф, но если хочешь быстро и много - неси деньгу

1
mon1332

Несмотря на кривую оптимизацию, игра все-таки топ. Если вам первая часть понравилась, то эта игра определенно для вас. Сколько там новых не очевидных фишек и скрытых механик находишь это ппц. По поводу оптимизации: Города не играбельные 20-30 фпс на высоких с длсс(я к такому не привык), остальной открытый мир нормально 50-70 фпс бегать можно. Ну и порог вхождения снизили(понимание механик для новичков упростили).

-5
PoiuQ

Хм. Может ты объяснишь как воину залезать на высокие уступы,выше его головы? Может я что то не понимаю. Ибо у всех других классов эта возможность есть.

0