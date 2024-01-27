Карта в Dragon's Dogma 2 будет огромной - в сеть попало видео с ее масштабом

В середине прошлого года, геймдиректор Dragon's Dogma 2, Хидэаки Ицуно, рассказал о том, что карта игры будет примерно в 4 раза больше карты из оригинальной игры. Недавно в сети появились кадры с выставки Taipei Games Show в которых засветилась часть карты.
Несмотря на то, что в видео открыта лишь малая часть карты, колоссальный размах игры становится понятен по тому, насколько далеко отдаляется карта при масштабировании курсора. При этом карта скорее всего отображает лишь наземную часть мира игры, и не включает в себя подземелья, с которыми она будет еще обширнее.
Судя по тому, что разработчики не стали добавлять быстрое перемещение в игру - они полностью уверены в качестве наполнения карты и в том, что игрокам не будет скучно на ней.
Dragon's Dogma 2 выйдет уже 22 марта 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Найс, точно будем проходить пару месяцев..Уже предвкушаю уставшие глаза на выкате, спину шахматным конём и похмелье по утрам от восьмичасовых скитаний по миру игры..
ты это.. береги себя
8ми часовым?)это так для разминки. Вот по 14-16 часов в день это уже погружение
08:00 встал - в следующие 08:00 лег
Вот потому я уже давно играю с геймпадом xbox,лежа на диване перед 55д теликом
Надо отпуск брать чтоб пройти игру.
Ну и где размер? Какой-то мизер.
Вот эта кишка, это карта?
открытая часть карты
Да плевать на самом-то деле. Главное, чтоб игра была насыщена разными активностями, чтоб было интересно исследовать мир. Если будет много места, но мало точек интереса, толку ноль от таких масштабов, игра так быстрее надоест.
карта небольшая