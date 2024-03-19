Опубликован новый геймплейный ролик Dragon's Dogma 2

Вслед за вчерашним роликом, японское подразделение PlayStation и Capcom выпустили новый геймплейный ролик грядущей Dragon's Dogma 2, в котором показан игровой процесс за мистического копьеносца.
Ролик длится около 14 минут и, как и вчерашний, был записан с PS5-версии.
Как и в оригинале, Дракон проклинает одного человека, похищает его сердце и превращает в Восставшего. Чтобы вернуть свое сердце, игрок прибегает к помощи пешек, некоторые из которых приходят из других миров. Кроме того, игрок может выбрать различные профессии, от бойцов ближнего боя, таких как боец и воин, до вспомогательных классов, таких как трикстер, и сразиться с самыми разными врагами — от гарпий и нежити до минотавров и грифонов.
В Dragon's Dogma 2 вам предстоит исследовать две нации - Вермунд и Баттал - и встретить в них более 1000 персонажей. Хотя отмечается, что мир в четыре раза больше, чем в первой игре, команда разработчиков считает, что он может оказаться еще масштабнее.
Мм видос тот же самый что и вчера, вроде написано что за копьеносца ролик)
Интересно я один, кто читает новости про эту игру, но не включаю ни один видос, чтобы не испортить себе впечатления от игры?
хе, хе... безусловно, ты один единственный и неповторимый на планете Земля. впрочем, есть нюансы...
Я знаю, что я один единственный, на этой планете, каждый человек уникален, но я спрашиваю конкретно про эту игру, и видосы к ней, Васька ты мой зумерский :DDD