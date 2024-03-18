Capcom показала новый геймплей Dragon's Dogma 2

Сегодня японское подразделение PlayStation и Capcom представили новый геймплей грядущей Dragon's Dogma 2.
Геймплей длится около 12 минут и был записан с PS5-версии непосредственно геймдиректором Хидеаки Ицуно, а также продюсером Йошиаки Хирабаяси. Несмотря на то, что видео на японском языке, мы можем насладиться геймплеем, чтобы подогреть аппетит в ожидании релиза, который состоится всего через 4 дня.
В частности, мы видим бои, взаимодействие с пешками и некоторых монстров, как в бою, так и в дикой природе. Интересно, что в конце ролика мы видим культового грифона, который просто летит к своему гнезду, занимаясь своими делами.
Игра Dragon's Dogma 2 скоро выйдет для PS5, PC и Xbox Series X|S 22 марта 2024 года.
Осталось недолго Alone in the Dark,Horizon FW,Dragon‘s Dogma 2
только Horizon FW и жду, остальное это калина уровня АА с натяжкой, придеться растягивать прохождение максимально прям до выхода тусимы, потом только осенью( и то не факт) можно поиграть в Star Wars Outlaws и все больше нормальных релизов в этом году не будет) ну можно еще Bloodlines 2 заценить вместе с Avowed ( но это опять же АА с натяжкой )
Там чувак уже всю игру показал
так и что по итогу? стоит игра потраченных 5-7к любителей ачивок в стиме?)
А я не смотрел)) буду брать на диске на плойку. Фулл прайс на старте за цифру жаба душит.
Очередная порция кринжатины: ударил в спину ящера, отвалился хвост - ударил в шею дракона, отвалилось сердце - дубовейшие анимации медузы (взяты из архивов Capcom 2001 г,) - фестиваль хитстатторов - гигантский камень прокатывается сквозь пешку 2к24 эдишн - уг магик арчер - люди-губки сто попаданий в голову и т.д.
Выглядит свежее и лучше чем геймплей со слива. Анимации явно не выглядят деревянными как многие их описывают и визуал приятный и блеклый, от чего лишний раз не напрягает глаза и отдаёт реализмом, не смотря что это мир и жанр в виде фэнтези.
Какие они эмоциональные. Главное все так хорошо понятно: спасибо сериалам, и локации легко узнаваемые. Сразу видно, где персонаж находиться. Последняя сцена если судить по первой части -- крайний угол карты, где выход к морю.
Божественный игровой процесс. Я в восторге!
А если бы видео было на другом языке, тогда насладиться геймплеем не получилось бы? А почему нельзя насладиться не только геймплеем, но и прекрасным звучанием красивого японского языка? Одно другому не мешает.
оффки уже продают по 600р, через неделю после релиза куплю за 150р , все равно уверен что там делать особо нечего лично мне, мир посмотреть побегать только интересно, а лупасить орков по часу это точно не для меня)