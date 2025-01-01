Анонсирован хоррор о сонном параличе Dream Cage

Студия Hitori De Productions представила свой новый проект Dream Cage - психологический хоррор, посвященный теме сонного паралича. Игра, разрабатываемая для PC, будет доступна в Steam.

Главный герой - 50-летний Роберт, который годами страдает от проблем с памятью и бессонницы. Ситуацию осложняют его зависимость от лекарств и галлюцинации, все больше размывающие грань между реальностью и вымыслом.

При создании игры разработчики опирались на реальные истории людей, переживших сонный паралич. Игрокам предстоит пройти через пять ночей, в каждой из которых герой столкнется с уникальным существом. Для раскрытия полной истории и получения истинной концовки необходимо найти более 25 аномалий, скрывающих правду о происхождении кошмаров Роберта.

Особенностью геймплея станет необходимость сохранять тишину во время игры - микрофон будет улавливать любые звуки, издаваемые игроком. Кроме того, герой будет сталкиваться со случайными паранормальными явлениями и провалами в памяти, для борьбы с которыми потребуется искать таблетки.

Дата выхода Dream Cage пока не объявлена.