Анонсирован хоррор о сонном параличе Dream Cage

Студия Hitori De Productions представила свой новый проект Dream Cage - психологический хоррор, посвященный теме сонного паралича. Игра, разрабатываемая для PC, будет доступна в Steam.
Главный герой - 50-летний Роберт, который годами страдает от проблем с памятью и бессонницы. Ситуацию осложняют его зависимость от лекарств и галлюцинации, все больше размывающие грань между реальностью и вымыслом.
При создании игры разработчики опирались на реальные истории людей, переживших сонный паралич. Игрокам предстоит пройти через пять ночей, в каждой из которых герой столкнется с уникальным существом. Для раскрытия полной истории и получения истинной концовки необходимо найти более 25 аномалий, скрывающих правду о происхождении кошмаров Роберта.
Особенностью геймплея станет необходимость сохранять тишину во время игры - микрофон будет улавливать любые звуки, издаваемые игроком. Кроме того, герой будет сталкиваться со случайными паранормальными явлениями и провалами в памяти, для борьбы с которыми потребуется искать таблетки.
Дата выхода Dream Cage пока не объявлена.
Страшная эта штука паралич, скажу я вам.
Что видел?
А вообще, должно быть подразмыто изображение
Согласен сонный паралич,это очень жуткая штука,у меня такое было много раз,например когда видишь сон во сне,хочешь проснутся но не можешь пошевилится и как будто,за тобой кто то наблюдает,или что то зловещее подкрадывается к тебе.А в последнее время я нашел все таки выход,из этого паралича я просто начинаю,сильно кричать во сне и понимая,на подсознательном уровне,что я нахожусь во сне,сразу просыпаюсь и в большинстве случаев этого паралича,мне теперь это помогает.
Я не видел, но на себе не раз испытывать приходилось.
Глаза приоткрыты ,слышишь свое тяжелое дыхание и не можешь двигаться, ещё и человеческий силуэт в виде женщины при моргании глаз как бы приближается(он то сбоку был то прямо стоял, под конец на кровати сидел потом я очухался) , тогда первый раз чуть не об...ся)))
А Nude мод будет?
Риои? Тебе нужно нюдмод?
ты правда хочешь вздрочнуть на 50ти летнего мужика с глюками?
Да ёпрст, я про nude mod на эту бабу
Не оправдывайся. Коли раскрыли - признай смело xD
Она же голая. Но увы не вижу геймплея. Ты парализован и что? Смотреть как тебя убивают... ну хз
а видео до конца смотреть уже не обязательно, да?) Ну или на крайняк глянуть в стиме скрины\описание, а потом напрячь свой скудны мозг и понять какой геймплей в игре
ммм, я посмотрел до конца и увидел типичные прятки. Ничего нового. А чтоб узнать, что да как, трейлер получается не нужен, ищи бегай напрягай мозги. Оно мне надо? В трейлере вообще ничего интересного, от слова совсем, чтоб меня заинтересовать. Ты этому подтверждение, сказал иди туда ищи всё сам. А сказать конструктивно можно в чём я не прав? Что там инновационного? Что нового принесёт игра в прятки? Ох поймает и тогда ты парализован. Код зима не активирован.
Отключите его и все. делов то.
А смысл тогда играть без определенных игровых механик?
Идеально для молчаливых стримеров.
Системные требования неадекватные.
что там неадекватного? 1060 и 8 озу в мнималках?
Ты трейлер видел там по графике что то из нулевых ,как то неохото чтобы тебя нае..ли)))Графика скатывается вниз, зато системки ростут как на дрожжах
А ещё кривее модельку нельзя было сделать?... Обстановка то вроде норм...
То что показали в трейлере ничего общего с сонным параличём не имеет. Испытывал это состояние примерно 3 раза за всю жизнь. Многие говорят, что видят чёрный силуэт, который забирается на тебя сверху и начинает душить, но у меня была будто гора какой-то тёмной плоти, из которой торчала человеческая рука и карабкалась по кровати к моему лицу. Игра должна быть психологическим хорором, без крови и кишок, так как во время паралича человек испытывает ментальные муки, а не физические. Физически он не может двигаться, даже голову повернуть не получится, ты как-будто не чувствуешь тело.
Опять треш какой то в плохом смысле
Насчет использования микрофона: скорее всего разрабы взяли пример с шедевральной Alien: Isolation, где о том, что звук с микрофона считывается, никто никому заранее не говорил))) Зато когда ты шкерился в шкафу и случайно громко дышал в микрофон (если он был - а многие и не знали, что он у них есть, т.к. играли с простенькими гарнитурами...), черная гадина незамедлительно на это реагировала и из шкафчика тебя выуживала...) 11 лет прошло с релиза, а даже до сих пор выглядит игра шикарно (при образцовой оптимизации - современные проекты и выглядят, и работают хуже, притом на железе в 10 раз "мощнее" того...)
на пк этой функции не было
Есть - только недавно проходил на компе
У меня был сонный паралич в 2011 году, проснулся ночью, а возле меня какое то чудо в черном плаще и капюшоне стоит и на меня смотрит. Я подлетел как ужаленный, врезал ему с ноги, но он тут же исчез. Я потом с включенным светом наверно месяц спал.