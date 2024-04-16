Вышел официальный релизный трейлер Dream Tactics

Однажды юная волшебница Неру оказалась перед лицом невероятного испытания — Мир снов, чарующая реальность, созданная из человеческих грёз и фантазий, оказался на грани уничтожения. И теперь именно ей, девушке, которая не слишком усердно изучала магическое искусство, предстоит стать героиней и спасительницей этого удивительного мира. И, конечно же, Неру не одинока в своей миссии — ей предстоит собрать команду отважных союзников, каждый из которых привнесёт свои уникальные способности и таланты в борьбу против полчищ коварных подушек, угрожающих самому существованию Мира снов. Времени остаётся критически мало, и Неру нужно не только овладеть своими магическими силами, но и научиться работать в команде, ведь только вместе они смогут одолеть надвигающуюся тьму и спасти хрупкую реальность снов.

В основе Dream Tactics лежит тактическая ролевая механика, предлагающая игрокам небывалую глубину персонализации персонажей и стратегического планирования. Каждый бой — это своего рода головоломка, где ключ к победе кроется в умелом использовании более чем 100 различных карт, олицетворяющих навыки, заклинания и способности ваших героев. Продумывайте каждый ход, комбинируйте карты, создавая мощные синергии и неожиданные тактические решения. Карты — это сердце и душа боевой системы Dream Tactics, и от вашего выбора и находчивости будет зависеть исход каждого сражения.

И не стоит полагаться на одну и ту же стратегию слишком долго, ведь в Dream Tactics каждый новый ход преподносит сюрпризы и открывает новые возможности. С каждым раундом боя ваши персонажи получают свежую колоду карт, обновляя арсенал доступных действий и позволяя адаптироваться к меняющейся ситуации на поле битвы. Однако настоящая магия командной работы кроется в умении делиться картами между героями. Передавайте карты от одного персонажа другому, создавая уникальные комбинации и стили игры, которые застанут врагов врасплох. В конце концов, в Dream Tactics любой персонаж может использовать любую карту, открывая безграничные просторы для творчества и экспериментов.

Стоит добавить, что экипировка ваших героев также играет жизненно важную роль в исходе сражений. По мере того, как персонажи растут в уровнях, они получают возможность использовать всё больше предметов, усиливающих их способности и дающих преимущество в бою. Однако не стоит злоупотреблять этой возможностью, ведь каждый предмет имеет свою цену, и ваши ресурсы не бесконечны. Тщательно продумывайте, какие предметы вам действительно необходимы, и распределяйте их с умом между членами своей команды.