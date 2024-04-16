на главную
об игре
Dream Tactics 15.04.2024
Ролевая, Стратегия, Инди, Карточная
3.8 5 оценок

Вышел официальный релизный трейлер Dream Tactics

KAMA33
Новости

Составьте колоду, подберите команду и готовьтесь к бою. Dream Tactics это инновационная тактическая ролевая игра с глубокой персонализацией персонажей, где нужно продумывать стратегию боя и тактический выбор карт.

В Dream Tactics выбирайте свою команду, управляйте картами, чтобы создавать уникальные стили игры, и перехитрите полчища подушек в пошаговых боях, чтобы спасти Мир Грез от неминуемого краха. Познакомьтесь с Луной, Софи и Неру и понаблюдайте за игровым процессом в этой стратегической ролевой игре.

Dream Tactics уже доступна в Steam.

-3
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий