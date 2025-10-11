Состоялся релиз Dreams of Another - игры, где выстрелы создают мир

Студия Q-Games Ltd., известная по серии PixelJunk, выпустила свой новый проект под названием Dreams of Another. Игра уже доступна на ПК в Steam, а также на PlayStation 5 и PS VR2. Разработкой руководил мультимедийный художник Baiyon, создатель PixelJunk Eden.

Dreams of Another представляет собой экшен-исследование от третьего лица, построенное вокруг философской темы Нет Созидания Без Разрушения. Ключевая особенность игрового процесса заключается в том, что выстрелы игрока не разрушают окружение, а наоборот, материализуют и создают мир. Проект предлагает исследовать эфемерный мир снов, выполненный в уникальном визуальном стиле с использованием технологии облаков точек. Сюжет повествует о Человеке в Пижаме и Бродячем Солдате, раскрывая их истории через сны и воспоминания.

Одновременно с релизом игры состоялся и выход PixelJunk Eden 2 на PlayStation и в Steam, в честь чего игрокам доступен специальный комплект, включающий обе игры со скидкой. Разработчики также оперативно выпустили обновление 1.1.0 для Dreams of Another, которое исправляет проблему с получением некоторых достижений.

На данный момент игра получила очень мало отзывов в Steam. Первые игроки отмечают оригинальную концепцию и необычный визуальный стиль, однако некоторые из них указывают на медленный темп повествования и не самое отзывчивое управление.