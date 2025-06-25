Адреналиновое приключение The Drifter обещает сломать стереотипы жанра point-and-click

Point-and-click-приключения редко ассоциируются с адреналином и тревожным напряжением, но The Drifter намерен это изменить. Разработчики описывают свою игру как «быстрое приключение», что звучит почти как оксюморон для жанра, но в данном случае — вполне оправданно.

Главный герой — Мик Картер, угрюмый бродяга с суровым австралийским акцентом, возвращается домой на похороны, но путешествие с первых же минут превращается в кровавую неразбериху. Его попутчик в вагоне сходит с ума, и это только пролог к безумию, в которое он вскоре будет втянут — с теневыми корпорациями, убийствами и древними тайнами.

Несмотря на отсутствие таймеров, игра держит в напряжении благодаря плотному темпу и «приземленным» головоломкам, которые логично вписываются в характер героя. Вместо медитативного щелканья по пикселям — резкие повороты сюжета и чувство угрозы, буквально вшитое в ритм игры.

Вдохновлённая Стивеном Кингом, Майклом Крайтоном и грайндхаусом 70-х, The Drifter радует олдскульной пиксельной графикой, мрачной атмосферой, качественной озвучкой и синтвейв-саундтреком. Даже если вы далеки от жанра, стоит дать этой игре шанс — релиз намечен на 17 июля в Steam.