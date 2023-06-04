Игра про ленивца-лонгбордиста Driftwood вышла в раннем доступе Steam ©

В Driftwood вы испытаете скоростной спуск на лонгборде в роли аэродинамического ленивца. Дрифт — это название игры, так как он поможет вам найти идеальный баланс между скоростью и контролем. Проезжайте через крутые повороты, чтобы избежать столкновения с автомобилями и препятствиями, и выполняйте крутые трюки, любуясь прекрасным пейзажем вокруг вас. Эти трюки помогут вам набрать очки, которые откроют новые доски, которые можно комбинировать с различными колесами для разных стилей катания.

«Мы так рады выпуску нашей первой игры, — говорит художник Леонард Шёльх. «Мы прошли долгий путь с тех пор, как вместе изучали игровой дизайн в HTW Berlin. Этот проект на 100% сделан с любовью. Мы надеемся, что вам понравится потрясающая атмосфера, вы сможете выполнить несколько крутых трюков и просто отлично провести время, катаясь на лонгборде в роли ленивца в Driftwood».

Особенности: