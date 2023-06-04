Игра про ленивца-лонгбордиста Driftwood вышла в раннем доступе Steam

В Driftwood вы испытаете скоростной спуск на лонгборде в роли аэродинамического ленивца. Дрифт — это название игры, так как он поможет вам найти идеальный баланс между скоростью и контролем. Проезжайте через крутые повороты, чтобы избежать столкновения с автомобилями и препятствиями, и выполняйте крутые трюки, любуясь прекрасным пейзажем вокруг вас. Эти трюки помогут вам набрать очки, которые откроют новые доски, которые можно комбинировать с различными колесами для разных стилей катания.
«Мы так рады выпуску нашей первой игры, — говорит художник Леонард Шёльх. «Мы прошли долгий путь с тех пор, как вместе изучали игровой дизайн в HTW Berlin. Этот проект на 100% сделан с любовью. Мы надеемся, что вам понравится потрясающая атмосфера, вы сможете выполнить несколько крутых трюков и просто отлично провести время, катаясь на лонгборде в роли ленивца в Driftwood».
Особенности:
- Driftwood позволяет вам наслаждаться плавным лонгбордингом в роли Эдди, который будет приобретать новые доски, колеса и одежду, которые улучшат впечатления.
- Гоняйте по красивым пейзажам под веселые мелодии на заднем плане. Сосредоточьтесь на вибрациях и трюках — у Дрифтвуда нет сюжетной кампании или обязательств.
- Погрузитесь в закрытый мир — Driftwood — это не игра с открытым миром; это сфокусированный, минималистский опыт.
- Веселье в одиночку или соревнование — Driftwood позволяет вам кататься на коньках самостоятельно, преодолевать личные испытания и достигать новых вех или сравнивать свои пробеги в локальных и онлайн-таблицах лидеров.
- Путешествуйте по недавно открытым трассам на своем фургоне. В Driftwood есть несколько локаций, где вы можете кататься на коньках и дрейфовать в свое удовольствие.