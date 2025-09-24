D-topia: утопия под управлением ИИ - Annapurna Interactive готовит новую головоломку-приключение

Издатель Annapurna Interactive и студия Marumittu Games представили свою новую работу — философскую приключенческую головоломку D-topia, которая выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).

Игра отправит игроков в будущее, где счастье людей регулируется искусственным интеллектом. Игроку предстоит стать фасилитатором — своеобразным хранителем гармонии в жилом сообществе, решая логические задачи и устраняя сбои в инфраструктуре. Но вскоре оказывается, что далеко не все проблемы сводятся к механике: жители D-topia имеют свои истории, страхи и личные драмы. От ваших решений зависит не только их благополучие, но и будущее всего проекта «Утопия».

Геймплей обещает быть неспешным и вдумчивым: головоломки органично вплетены в повествование, а атмосфера располагает к философским вопросам — что значит быть счастливым, если радость создается искусственно? Игрокам предстоит балансировать между яркой «публичной» стороной мира и скрытой Block Side, где скрываются секреты и истинные сбои системы.

Ключевые особенности D-topia — это умные интегрированные головоломки, глубокое взаимодействие с жителями, сюжетные выборы, влияющие на развитие событий, и контраст между гармоничной витриной утопии и её теневой стороной.

D-topia обещает стать медитативным, но эмоционально насыщенным опытом, в котором каждый выбор способен изменить восприятие счастья и сам смысл существования.