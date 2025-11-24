Состоялся выход воксельной версии Duke Nukem 3D

В прошлом месяце сообщалось о Voxel 3D Mod для классического шутера от первого лица Duke Nukem 3D от 3D Realms. Совсем недавно моддер выпустил мод, и вы можете его скачать.

Voxel Duke 3D, созданный моддером Cheello, предлагает один из самых точных ремастеров. Новые 3D-модели сохраняют художественный стиль оригинальных спрайтов. Они выглядят настолько хорошо, что вам может быть сложно их различить. Единственный способ в полной мере оценить их — это обстреливать противников. При этом вы не увидите вращающихся 2D-спрайтов. Вместо этого вы сможете насладиться врагами во всей их трёхмерной воксельной красе.

Вы можете скачать мод бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.