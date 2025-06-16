Dune: Awakening привлекла почти 190 тыс игроков онлайн в Steam

Dune: Awakening в настоящее время является одной из самых популярных игр в Steam, по предварительным оценкам, ее продажи составляют сотни тысяч. Более того, пиковое количество одновременных игроков в магазине Valve превысило 185 тыс, что говорит о том, что Dune: Awakening уверенно стартовала на ПК.

Разработанная компанией Funcom из Осло, Dune: Awakening — первая официально лицензированная MMO в культовой научно-фантастической вселенной Фрэнка Герберта. Она была выпущена для ПК в Steam 10 июня после пятидневного периода раннего доступа.

Еще пять дней спустя последняя игра Funcom уже готовится стать хитом. Согласно общедоступным данным, собранным SteamDB, количество игроков в Dune: Awakening стабильно растет с момента ее релиза во вторник, достигнув пика в 189 333 одновременных игрока в воскресенье, 15 июня. По этому показателю MMO от Funcom в настоящее время является одной из самых популярных игр Steam, занимая седьмое место.

Согласно средним оценкам VG Insights, Gamalytic и PlayTracker, продажи Dune: Awakening на ПК по состоянию на 15 июня составляют около 788 000 копий. Однако фактическая цифра может быть даже выше; недавнее исследование GameDiscoverCo показало, что у игр Steam с большим количеством предзаказов пиковое соотношение числа одновременных пользователей к продажам обычно составляет от 8 до 12. Исходя из этого показателя, MMO, возможно, уже продала около 1,4 миллиона копий. Даже если она еще не достигла этой цифры, игра, похоже, находится на пути к тому, чтобы по крайней мере превзойти 1 миллион продаж в течение месяца запуска.