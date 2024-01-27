Funcom показала, каким будет строительство базы на Арракисе в Dune: Awakening

У Dune: Awakening пока нет даты выхода, но с учетом приближающегося релиза фильма "Дюна: Часть вторая" вполне вероятно, что этот период будет использован и для раскрытия дополнительной информации об игре. К примеру, на этой неделе вышло новое видео, в котором описывается система строительства.
Представители Funcom, ответственные за разработку проекта, воспользовались официальной страницей игры в социальных сетях, чтобы немного показать, как будет выглядеть строительство базы на Арракисе. Это всего лишь 30-секундный тизер, который, тем не менее, производит хорошее впечатление в плане открываемых возможностей.
Если вы не слишком хорошо знакомы с этой игрой, не в последнюю очередь потому, что в последние время она отошла на второй план, Dune: Awakening обещает объединить смелость и креативность игр на выживание с социальными аспектами масштабных многопользовательских игр, создав уникальную и амбициозную MMO на выживание с открытым миром.
Презентация Dune: Awakening состоялась в августе 2022 года на выставке Gamescom и будет издана в версиях для PS5, Xbox Series X|S и PC. О дате релиза пока ничего не известно.