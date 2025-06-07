Funcom показала релизный трейлер Dune: Awakening на Summer Game Fest

На проходящей в прямом эфире Summer Game Fest 2025 состоялась премьера релизного трейлера Dune: Awakening — масштабного многопользовательского выживания во вселенной «Дюны». В ролике показаны интриги, борьба за власть и суровые условия жизни на песчаном Арракисе, где каждый шаг может привести как к славе, так и к гибели. В центре внимания — восхождения игроков в борьбе за контроль над планетой, сражения за ресурсы и влияние в жестоком и непредсказуемом мире.

Игра уже доступна для обладателей полных и делюкс-изданий, а вместе с запуском состоялось первое обновление, добавившее улучшения в баланс, интерфейс и систему взаимодействия между фракциями.

Также на цифровых площадках появился оригинальный саундтрек, созданный норвежским композитором Кнутом Авенструпом Хаугеном. Записанный в студии AIR Lyndhurst в Лондоне, альбом сочетает живую оркестровую музыку с электронными мотивами и этническими элементами, подчёркивая атмосферу величия и загадочности Арракиса.

Dune: Awakening официально выходит 10 июня 2025 года на ПК.