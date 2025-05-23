Класс Ментат превращает разум в оружие в трейлере Dune: Awakening

В рамках третьей презентации серии Schools of the Imperium разработчики Dune: Awakening показали новый трейлер, посвящённый уникальному классу — Ментат. Эти персонажи способны обрабатывать и анализировать огромные объёмы данных со скоростью, недостижимой для обычного человека.

После Бутриланской джихада, в ходе которой были запрещены мыслящие машины, возник вакуум, который заполнили представители Ордена Ментатов. Эта замкнутая организация посвятила себя развитию человеческого интеллекта до уровня, способного соперничать с компьютерами. В Dune: Awakening игрокам представится шанс освоить их методики.

Игроки, выбравшие путь Ментата, смогут мгновенно просчитывать ходы врагов, анализировать поле боя, принимать наилучшие решения в критических ситуациях и обращать любую информацию в смертоносное преимущество. Это делает их не только стратегами, но и элитными бойцами, где интеллект — главное оружие.