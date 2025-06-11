Пески славы: Dune: Awakening покорила игроков Steam

Состоялся официальный запуск Dune: Awakening — амбициозной MMO в жанре «выживание в открытом мире», действие которой разворачивается во вселенной Фрэнка Герберта. Игра от студии Funcom стартовала с триумфом: только за первый день глобального релиза онлайн достиг 142 050 игроков, превзойдя даже цифры раннего доступа для владельцев Deluxe и Ultimate-изданий, когда пиковый онлайн составлял 117 тысяч.

Эти показатели делают Dune: Awakening самым успешным проектом в истории Funcom, обогнав даже Conan Exiles, чей рекорд составлял 53 402 игрока. Отзывы в Steam подтверждают интерес: 88% из них положительные — пользователи хвалят масштаб, атмосферу и глубину игрового процесса.

Любопытно, что фанаты уже находят неожиданные способы взаимодействия с миром. Несмотря на то что управление песчаными червями пока недоступно, игроки нашли способ запрыгивать на этих гигантов, вопреки задумке разработчиков. Хотя это не даёт фрименской свободы, само по себе это стало своеобразным испытанием и поводом для веселья в сообществах игры.