Пески славы: Dune: Awakening покорила игроков Steam

Состоялся официальный запуск Dune: Awakening — амбициозной MMO в жанре «выживание в открытом мире», действие которой разворачивается во вселенной Фрэнка Герберта. Игра от студии Funcom стартовала с триумфом: только за первый день глобального релиза онлайн достиг 142 050 игроков, превзойдя даже цифры раннего доступа для владельцев Deluxe и Ultimate-изданий, когда пиковый онлайн составлял 117 тысяч.
Эти показатели делают Dune: Awakening самым успешным проектом в истории Funcom, обогнав даже Conan Exiles, чей рекорд составлял 53 402 игрока. Отзывы в Steam подтверждают интерес: 88% из них положительные — пользователи хвалят масштаб, атмосферу и глубину игрового процесса.
Любопытно, что фанаты уже находят неожиданные способы взаимодействия с миром. Несмотря на то что управление песчаными червями пока недоступно, игроки нашли способ запрыгивать на этих гигантов, вопреки задумке разработчиков. Хотя это не даёт фрименской свободы, само по себе это стало своеобразным испытанием и поводом для веселья в сообществах игры.
Игра имба!
ты чего тут делаешь, бегом играть, без тебя онлайн падает!
Чем она там покорила непонятно...Игра просто плоская и беспонтовая халтура(
и самое главное доступна в регионе, берите 100%, особенно если есть друзьяшки
А если нету друзьяшек, совсем уныло?
Игра просто "класс",3 часа времени потратил,поехал в пустыню,червь сожрал и всё с голой жопой начинай сначала,гениально)Итог- снес игру к монахам)
нечего ездить в пустыне))
Мне кажется ты п....ишь.
Хорошо хоть не сказали заплатить за нового перса чтобы начать заново ,это ж выживание, ну в будущем может введут)))))
Посмотрел геймплей, какой то ммошный унылый хлам уровня Юбисофт.
Подскажи какие на твой взгляд хорошие игры?
Ну я ммо вообще не любою, я люблю сингловые игры, но если хочется побегать в коопе в интересную игру с классными врагами и боссами и интересными механиками как вариант Remnant II. А так можешь зайти в мой профиль там достаточно понятно какие игры для меня хорошие.
Привет Иван ты здесь наверное недавно.) Так вот тут есть такие, которым все плохо. Все. Всегда. Я как то пытался бороться с этим, но понял что бесполезно. Ты можешь выбрать любую игру какой бы она не была супер успешной и здесь это будет цитирую- "какой то ммошный унылый хлам уровня Юбисофт Игра просто плоская и беспонтовая халтура(" и все в таком духе. Не обращай внимания на Плейграунд это нормально.)