ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.1 192 оценки

Пески славы: Dune: Awakening покорила игроков Steam

butcher69 butcher69

Состоялся официальный запуск Dune: Awakening — амбициозной MMO в жанре «выживание в открытом мире», действие которой разворачивается во вселенной Фрэнка Герберта. Игра от студии Funcom стартовала с триумфом: только за первый день глобального релиза онлайн достиг 142 050 игроков, превзойдя даже цифры раннего доступа для владельцев Deluxe и Ultimate-изданий, когда пиковый онлайн составлял 117 тысяч.

Эти показатели делают Dune: Awakening самым успешным проектом в истории Funcom, обогнав даже Conan Exiles, чей рекорд составлял 53 402 игрока. Отзывы в Steam подтверждают интерес: 88% из них положительные — пользователи хвалят масштаб, атмосферу и глубину игрового процесса.

Любопытно, что фанаты уже находят неожиданные способы взаимодействия с миром. Несмотря на то что управление песчаными червями пока недоступно, игроки нашли способ запрыгивать на этих гигантов, вопреки задумке разработчиков. Хотя это не даёт фрименской свободы, само по себе это стало своеобразным испытанием и поводом для веселья в сообществах игры.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
211186

Игра имба!

10
Tommy.

ты чего тут делаешь, бегом играть, без тебя онлайн падает!

7
Serg Zudoff

Чем она там покорила непонятно...Игра просто плоская и беспонтовая халтура(

6
Лидер Пук

и самое главное доступна в регионе, берите 100%, особенно если есть друзьяшки

4
MadDarkGuard

А если нету друзьяшек, совсем уныло?

1
PuaJl4eJl

Игра просто "класс",3 часа времени потратил,поехал в пустыню,червь сожрал и всё с голой жопой начинай сначала,гениально)Итог- снес игру к монахам)

4
vladimirasss

нечего ездить в пустыне))

2
Ivan_Plushkin

Мне кажется ты п....ишь.

1
Денис Сидоров 5

Хорошо хоть не сказали заплатить за нового перса чтобы начать заново ,это ж выживание, ну в будущем может введут)))))

saa0891

Посмотрел геймплей, какой то ммошный унылый хлам уровня Юбисофт.

3
Ivan_Plushkin

Подскажи какие на твой взгляд хорошие игры?

1
saa0891 Ivan_Plushkin

Ну я ммо вообще не любою, я люблю сингловые игры, но если хочется побегать в коопе в интересную игру с классными врагами и боссами и интересными механиками как вариант Remnant II. А так можешь зайти в мой профиль там достаточно понятно какие игры для меня хорошие.

1
Александр Душкин Ivan_Plushkin

Привет Иван ты здесь наверное недавно.) Так вот тут есть такие, которым все плохо. Все. Всегда. Я как то пытался бороться с этим, но понял что бесполезно. Ты можешь выбрать любую игру какой бы она не была супер успешной и здесь это будет цитирую- "какой то ммошный унылый хлам уровня Юбисофт Игра просто плоская и беспонтовая халтура(" и все в таком духе. Не обращай внимания на Плейграунд это нормально.)

1