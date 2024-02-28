Презентация Dune: Awakening представит два новых видео в начале следующего месяца

Издатель и разработчик Funcom сегодня объявил о дебюте своей новой серии цифровых презентаций Dune: Awakening Direct, посредством которых он намерен поделиться более подробной информацией о предстоящей MMO на выживание в открытом мире.
Первый из них планируется запустить 4 марта 2024 года в 20:00 по московскому времени. Ведущим мероприятия будет Зои «Soembie» Гшвинд, и в двух новых видеороликах будут представлены свежие кадры игры.
Одно из этих видео представляет собой трейлер игрового процесса, который обещает дать «почувствовать, каково это — парить по открытым дюнам на орнитоптере, выжить среди песчаных червей и построить свое первое убежище».
Затем нас ждет короткометражка под названием «Создание миров: от книги к фильму и игре». Судя по названию, он, вероятно, глубже погружает в то, как Арракис воплощается в жизнь. В него войдут интервью с оператором Грейгом Фрейзером, который работал над недавней экранизацией «Дюны», и креативным директором Funcom Джоэлом Билосом.
Первую презентацию Dune: Awakening Direct можно будет посмотреть на каналах Funcom на YouTube и Twitch.
Кристиан Бейл снова сыграл червя?
Интересно конечно, но опять выживалка((