Разработчики показали статистику бета-тестирования Dune: Awakening

Менее чем за месяц до выхода Dune: Awakening компания Funcom поделилась интересными статистическими данными о поведении игроков во время бета-тестирования проходившем с 9 по 12 мая.

В недавнем посте в блоге команда разработчиков сообщила, что за выходные игроки исследовали только 25% бассейна Хагги, стартовой карты выживания в игре. Из-за обширных пустынных территорий для передвижения по ним, естественно, требовался транспорт, и игроки создали впечатляющие 214 919 транспортных средств.

Боевые действия были не менее значимыми: во время тестового запуска было уничтожено около десяти миллионов падальщиков — основного типа врагов в игре. Dune: Awakening использует боевую систему от третьего лица, которая делает игровой процесс относительно доступным по сравнению с ММО-играми с таргетингом.

Игровой процесс на выживание также является ключевым фактором в игре. Среди игроков, принявших участие в тестировании, 56 994 перешли в класс «Планетолог» — дерево навыков исследования и сбора ресурсов, которое позволяет выживать во враждебной среде и запускать процессы терраформирования.

Что касается опасностей, связанных с самим миром, то около 65 473 игроков погибли от палящего солнца, а 10 063 несчастных души были унесены песчаными бурями. Пожалуй, самое примечательное то, что 107 959 игроков были съедены Шай-Хулудом — так фримены называют песчаных червей Арракиса.

Цифры отражают большое разнообразие стилей игры и игровых механик, представленных в этой масштабной MMO, и дают потенциальным игрокам представление о том, что их ждёт в Dune: Awakening.

Dune: Awakening выйдет 10 июня по цене 50 долларов за стандартную версию, 70 долларов за версию Deluxe и 90 долларов за версию Ultimate. На данный момент игра выйдет только на ПК, а выход версии для консолей запланирован на начало 2026 года.