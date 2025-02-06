Разработка Dune: Awakening планировалась с учетом геймпадов

Dune: Awakening была разработана с учетом «контроллера» по словам одного из продюсеров игры, хотя ПК-версия игры выйдет до того, как она в конечном итоге выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5.

В интервью с VG247 продюсер Dune: Awakening Нильс Рыборг рассказал о подходе разработчика Funcom к разработке предстоящей MMO-игры на выживание, действие которой разворачивается в альтернативной исторической версии легендарной научно-фантастической серии книг Фрэнка Герберта. Он в частности рассказал о том, как игра, в которой сотни игроков будут сражаться за контроль над Арракисом и его драгоценным спайсом, была построена вокруг контроллеров и консолей.

«Итак, изначально это самый простой способ создания игры — сначала консольная», — сказал Райборг. «Многое из этого легко переносится обратно на ПК, тогда как если вы делаете чисто ПК-игру, где для управления используются мышь и клавиатура, ее действительно сложно портировать. Поэтому она изначально разрабатывалась с учетом контроллера».

Многие игры на выживание обычно начинаются на ПК, а когда становятся популярными, могут выйти на консолях. Valheim — отличный пример игры на выживание, которая делает прыжок. Игра, изначально разработанная с учётом контроллера, также открывает возможность для игры на Steam Deck или других портативных ПК-консолях.

«Очевидно, что мы сначала выпускаем на ПК, верно?», — сказал Рыборг. «Так что вот где у нас будет хорошая настройка, но с точки зрения консольного UX я не очень беспокоюсь. Очевидно, что это все классические технические штуки, знаете ли, где они [консоли] немного более ограничены в определённых аппаратных вещах. Поэтому она должна хорошо работать и в других технических вещах. Она не должна быть слишком сложной.»

Несмотря на то, что игра изначально была создана для хорошей работы с контроллером, ожидание консольной версии Dune: Awakening может быть долгим. Версия для ПК не имеет точной даты релиза, но, по словам Funcom, она запланирована на «начало 2025 года». Это означает, что консольная версия выйдет позже, возможно, позже в 2025 году или даже в следующем году.