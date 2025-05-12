Трейлер Dune Awakening подчеркивает жуткие психические способности Бене Гессерит

В Dune: Awakening Бене Гессерит становятся ключевыми персонажами, которые привлекают внимание своими уникальными психическими способностями. Эти способности позволяют им контролировать разум врагов, выдерживать суровый климат Арракиса и, возможно, предоставляют сверхскорость, делая их настоящими мастерами контроля поля боя. Такой подход приносит в игру динамичность и возможности для экспериментов в механиках, что важно для MMO-выживания.
В новом трейлере игры подчеркиваются не только возможности Бене Гессерит, но и стимул для игроков исследовать дополнительные школы у NPC, чтобы развивать персонажа, закрывать слабые места и улучшать сильные стороны. Это добавляет интереса к геймплейному процессу, предлагая игрокам разнообразие и многогранность подходов.
В то время как игра не следует каноничным событиям вселенной Дюны, она создает свою альтернативную реальность, где волшебные и мистические способности Бене Гессерит играют важную роль в выживании на опасном Арракисе.
ничего жуткого в самой игре они не представляют) но на старте очень помогает спринт по пескам бегать) вообще там у каждого класса есть свои приколюхи
Кому нравится стилистика Дюны и выживание со строительством я рекомендовал бы купить , игра имеет отличную графику , музыку , относительно хорошую оптимизацию , минусы же это однообразие в локациях , скудные анимации и боевка в целом , глупый ИИ.
таки непонятно это будет чисто сетевой выживач ртс или локалка с мультиплеером?
ну тот же конан только километраж больше и червь если сожрет все потеряешь. как ммо это воспринимать сложно
что бы понять, надо было купить ключ за 1рубль и поиграть в бетку, все кто минимально был заинтересован в игре, поиграли и сделали выводы. А если по факту твоего вопроса, то там еще нету своих серверов и поэтому это чисто сетевой выживач как и Once Human, но на релизе может вдруг что-то изменится, и как в конане разрешат покупать свой сервер или создавать свой пиратский, другими словами там по сути даже вайпы будут, а это ГГ
мне не дали збт....я его просил и через сайт и через стим
1 рубль ключ стоил, просто купил бы прямо на фанпее, и бетка еще работает вроде до 19 вечера по мск
Бомба ! ПОКУПАТЬ ключ на БЕТУ на ЛЕВОМ сайте , ну ума у людей совсем нету, так ещё и остатки теряют.
Даже судя по трейлеру , интересно почему же она не взлетит ? )
Потому что сырая донельзя. Со времен конана улучшилась только графика и изменилась боевая система, став примитивной. Если фанкомы это переживут (а это не факт) то возможно мы увидим 2.0 версию с улучшениями.
Поиграл в бетку, что-то меня не зацепило, или может просто уже к подобным играм пропал всякий интерес
Недавно проходил Джеди Сурвивор и трейлер как будто от туда, вообще практически никаких отличий.
Я очень надеялся на эту игру, и после Конана думал сделают хорошо. Но то, что я вижу сейчас унылое Гуано. Модели персов, анимации, графика, всё безнадёжно устарело. Если графику они шейдерами и текстурами допилят до более менее удовлетворительного состояния, то всё остальное увы....