Трейлер Dune Awakening подчеркивает жуткие психические способности Бене Гессерит

В Dune: Awakening Бене Гессерит становятся ключевыми персонажами, которые привлекают внимание своими уникальными психическими способностями. Эти способности позволяют им контролировать разум врагов, выдерживать суровый климат Арракиса и, возможно, предоставляют сверхскорость, делая их настоящими мастерами контроля поля боя. Такой подход приносит в игру динамичность и возможности для экспериментов в механиках, что важно для MMO-выживания.

В новом трейлере игры подчеркиваются не только возможности Бене Гессерит, но и стимул для игроков исследовать дополнительные школы у NPC, чтобы развивать персонажа, закрывать слабые места и улучшать сильные стороны. Это добавляет интереса к геймплейному процессу, предлагая игрокам разнообразие и многогранность подходов.

В то время как игра не следует каноничным событиям вселенной Дюны, она создает свою альтернативную реальность, где волшебные и мистические способности Бене Гессерит играют важную роль в выживании на опасном Арракисе.