В новом трейлере Dune: Awakening представили школу Мечников - мастеров ближнего боя

В четвёртом выпуске видеоцикла Schools of the Imperium разработчики Dune: Awakening представили одно из самых грозных и уважаемых направлений боевого искусства во вселенной — школу Мастеров меча. Эти воины — элита ближнего боя, способная соперничать даже с печально известными сардаукарами. Обучение в этой школе — привилегия немногих, и стать Мастером меча можно только проявив настойчивость, силу воли и исключительное мастерство.

В трейлере демонстрируются боевые приёмы, которыми владеют представители этой школы: стремительные атаки, мощная оборона и смертоносные круговые удары. Мастера меча действуют быстро и решительно, моментально сокращая дистанцию до противника и обрушивая на него серию точных и разрушительных ударов. Это искусство идеально подойдёт тем, кто предпочитает агрессивный стиль игры и ближний бой.

Если игрок изначально не выбрал путь Мастера меча при создании персонажа, он всё равно сможет освоить это направление. Для этого необходимо найти таинственного Арно — инструктора школы, скрывающегося на станции «Вершина» в южной части котловины Хагга. Формально Арно считается погибшим, но тем, кто заслужит его доверие, он готов передать свои уникальные знания.

Релиз Dune: Awakening состоится 10 июня 2025 года, однако обладатели Deluxe и Ultimate-изданий смогут начать играть уже с 5 июня в 17:00 по московскому времени.