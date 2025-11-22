В Steam запустили бесплатную пробную версию игры Dune: Awakening

Студия‑разработчик Dune: Awakening объявила о повторном запуске бесплатной пробной версии игры. С 20 по 27 ноября геймеры получат шанс окунуться в мир Арракиса и оценить весь текущий контент, в том числе последние обновления и улучшения, появившиеся после официального релиза.

В пробном режиме игрокам доступно до 10 часов игры — учитывается лишь реальное время, проведённое в виртуальном мире. Участникам откроется доступ к просторам котловины Хагга, но ряд локаций (деревня Харко, Арракин и сердце пустыни) останутся закрытыми.

Важное преимущество пробного периода — свобода в создании персонажа: можно выбрать любой сиетч и мир. Игроки вправе позвать друзей, чтобы вместе изучать бескрайние пески Арракиса: продемонстрировать своё жилище в пустыне или проверить силы в битвах с шаи‑хулудом — всё зависит от ваших предпочтений.

По окончании пробного периода достижения не пропадут: при приобретении полной версии сохранятся все наработки — от прокачки героя и собранного инвентаря до базы, транспорта и пройденных маршрутов.

Для поддержания комфортной атмосферы в игре действуют ограничения на общение, призванные минимизировать спам и грифинг.

С момента выхода игра заметно эволюционировала. Обновление «Глава 2» обогатило сюжет и добавило множество новых механик. Дополнение «Утраченная добыча» привнесло отдельную сюжетную линию, колесоход в качестве нового транспорта, строительные элементы «Меланжер» и прочие эксклюзивные материалы.