Все про пехотинцев Империи в новом трейлере Dune: Awakening

Разработчики Dune: Awakening представили новый трейлер в центре внимания еще один путь развития персонажа — пехотинца Империи. В отличие от загадочного ордена Бене Гессерит, на этот раз речь идет о более приземлённой, но важной боевой единице.

Пехота — это основа армий Великих Домов. Эти солдаты обучены и экипированы по высшему разряду: в их арсенале — лучеметы, огнеметы и взрывчатка. Они защищены полем Хольцмана, а их способности помогают контролировать бой: «Центр масс» увеличивает точность стрельбы, «Антигравитационное поле» замедляет противников, а «Когти из шигавайра» улучшают мобильность.

Выход Dune: Awakening на ПК (Steam) состоится 10 июня, а для игроков раннего доступа — уже 5 июня. Консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S появятся позже.