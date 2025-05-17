ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 137 оценок

Все про пехотинцев Империи в новом трейлере Dune: Awakening

butcher69 butcher69

Разработчики Dune: Awakening представили новый трейлер в центре внимания еще один путь развития персонажа — пехотинца Империи. В отличие от загадочного ордена Бене Гессерит, на этот раз речь идет о более приземлённой, но важной боевой единице.

Пехота — это основа армий Великих Домов. Эти солдаты обучены и экипированы по высшему разряду: в их арсенале — лучеметы, огнеметы и взрывчатка. Они защищены полем Хольцмана, а их способности помогают контролировать бой: «Центр масс» увеличивает точность стрельбы, «Антигравитационное поле» замедляет противников, а «Когти из шигавайра» улучшают мобильность.

Выход Dune: Awakening на ПК (Steam) состоится 10 июня, а для игроков раннего доступа — уже 5 июня. Консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S появятся позже.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий