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Dungeon Done 06.12.2024
Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив, Подземелья
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В начале декабря выйдет игра про охотников за сокровищами Dungeon Done

Simple Jack

В декабре состоится релиз кооперативного экшна на выживание Dungeon Done от студии Groovy MOAI, который выйдет в раннем доступе на PC в Steam 6 декабря в 03:00 по МСК. Игра, напоминающая Dark and Darker, предлагает игрокам исследование мрачных подземелий без PvP-механик. Шесть пользователей смогут объединиться и выбрать один из двух уровней сложности: обычный или сложный.

В Dungeon Done предусмотрено 28 уникальных монстров, 21 предмет экипировки и более 80 разнообразных сокровищ. Ожидается, что игра пробудет в раннем доступе около пяти месяцев, в течение которых разработчики будут добавлять новые карты, врагов, ловушки и улучшения, а также устранять ошибки и оптимизировать игровые системы.

Игра уже имеет свою страницу в Steam. Тизер-трейлер игры уже опубликован, подогревающий интерес к проекту.

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8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AT_Sagor

В подземелье я пойду, звиздюлей там найду!

3
ПетроНепетро

..

2
Tsssss

Как то по тизеру не совсем понятно стоит ли она того ))

0
Phoentice
без PvP-механик

Радует что можно компание погонять не соперничая, а помогая и совместно исследуя.

0