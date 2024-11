В начале декабря выйдет игра про охотников за сокровищами Dungeon Done

В декабре состоится релиз кооперативного экшна на выживание Dungeon Done от студии Groovy MOAI, который выйдет в раннем доступе на PC в Steam 6 декабря в 03:00 по МСК. Игра, напоминающая Dark and Darker, предлагает игрокам исследование мрачных подземелий без PvP-механик. Шесть пользователей смогут объединиться и выбрать один из двух уровней сложности: обычный или сложный.



В Dungeon Done предусмотрено 28 уникальных монстров, 21 предмет экипировки и более 80 разнообразных сокровищ. Ожидается, что игра пробудет в раннем доступе около пяти месяцев, в течение которых разработчики будут добавлять новые карты, врагов, ловушки и улучшения, а также устранять ошибки и оптимизировать игровые системы.



Игра уже имеет свою страницу в Steam. Тизер-трейлер игры уже опубликован, подогревающий интерес к проекту.